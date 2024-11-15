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В Москве две девочки ушли из дома и украли кота из зоомагазина
В Москве две девочки ушли из дома и украли кота из зоомагазина - РИА Новости, 15.11.2024
В Москве две девочки ушли из дома и украли кота из зоомагазина
Двух девочек, похитивших кота из зоомагазина в Москве, нашли в Алуште, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям, сообщила в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:16
2024-11-15T14:16
2024-11-15T14:16
происшествия
москва
алушта
республика крым
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Двух девочек, похитивших кота из зоомагазина в Москве, нашли в Алуште, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Управления внутренних дел по Южному округу столицы в результате оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение двух девочек в возрасте 10 и 12 лет, которые ушли из дома, предварительно похитив кота из зоомагазина в Москве. Информация была незамедлительно доведена до сотрудников МВД по Республике Крым. Они обнаружили детей в Алуште", - написала она. По словам Волк, в ближайшее время девочке доставят в Москву и передадут родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут необходимую профилактическую работу. О судьбе кота не сообщается.
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происшествия, москва, алушта, республика крым, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Алушта, Республика Крым, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве две девочки ушли из дома и украли кота из зоомагазина
Волк: двух девочек, похитивших кота из зоомагазина в Москве, нашли в Алуште