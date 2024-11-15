Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев
Трамп не взял в администрацию главу JPMorgan Даймона, поддерживающего Киев
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп решил не включать в свою будущую администрацию главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, поддерживающего Украину.
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"Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет приглашен стать частью администрации Трампа. Благодарю Джейми за его выдающуюся службу нашей стране", — написал будущий президент в социальной сети Truth Social.
Даймон не раз открыто призывал не допустить поражения киевского режима. Так, летом, выступая в Институте международных финансов США, он заявил, что на Украине "не может быть плохого исхода", а в сентябре назвал Россию, Иран и КНДР "осью зла".
В последние дни Трамп объявил о нескольких планируемых назначениях в своей будущей администрации. Накануне он выдвинул на пост генпрокурора (главы Минюста) конгрессмена Мэтта Гетца, который заявлял, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а планы Киева вернуть его под свой контроль недостижимы. А на должность директора Национальной разведки Трамп номинировал Тулси Габбард признававшую, что США под руководством демократов ведут прокси-войну с Москвой.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.