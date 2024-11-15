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Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев

Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев - РИА Новости, 15.11.2024

Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп решил не включать в свою будущую администрацию главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T02:48

2024-11-15T02:48

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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп решил не включать в свою будущую администрацию главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, поддерживающего Украину."Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет приглашен стать частью администрации Трампа. Благодарю Джейми за его выдающуюся службу нашей стране", — написал будущий президент в социальной сети Truth Social.Даймон не раз открыто призывал не допустить поражения киевского режима. Так, летом, выступая в Институте международных финансов США, он заявил, что на Украине "не может быть плохого исхода", а в сентябре назвал Россию, Иран и КНДР "осью зла". В последние дни Трамп объявил о нескольких планируемых назначениях в своей будущей администрации. Накануне он выдвинул на пост генпрокурора (главы Минюста) конгрессмена Мэтта Гетца, который заявлял, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а планы Киева вернуть его под свой контроль недостижимы. А на должность директора Национальной разведки Трамп номинировал Тулси Габбард признававшую, что США под руководством демократов ведут прокси-войну с Москвой.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983859441.html

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