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Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев - РИА Новости, 15.11.2024
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02:48 15.11.2024 (обновлено: 09:21 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/daymon-1983865217.html
Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев
Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев - РИА Новости, 15.11.2024
Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп решил не включать в свою будущую администрацию главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:48
2024-11-15T09:21
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп решил не включать в свою будущую администрацию главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, поддерживающего Украину.&quot;Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет приглашен стать частью администрации Трампа. Благодарю Джейми за его выдающуюся службу нашей стране&quot;, — написал будущий президент в социальной сети Truth Social.Даймон не раз открыто призывал не допустить поражения киевского режима. Так, летом, выступая в Институте международных финансов США, он заявил, что на Украине "не может быть плохого исхода", а в сентябре назвал Россию, Иран и КНДР "осью зла". В последние дни Трамп объявил о нескольких планируемых назначениях в своей будущей администрации. Накануне он выдвинул на пост генпрокурора (главы Минюста) конгрессмена Мэтта Гетца, который заявлял, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а планы Киева вернуть его под свой контроль недостижимы. А на должность директора Национальной разведки Трамп номинировал Тулси Габбард признававшую, что США под руководством демократов ведут прокси-войну с Москвой.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241115/tramp-1983859441.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, институт международных финансов, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Институт международных финансов, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев

Трамп не взял в администрацию главу JPMorgan Даймона, поддерживающего Киев

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп решил не включать в свою будущую администрацию главу финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, поддерживающего Украину.
«

"Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет приглашен стать частью администрации Трампа. Благодарю Джейми за его выдающуюся службу нашей стране", — написал будущий президент в социальной сети Truth Social.

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Даймон не раз открыто призывал не допустить поражения киевского режима. Так, летом, выступая в Институте международных финансов США, он заявил, что на Украине "не может быть плохого исхода", а в сентябре назвал Россию, Иран и КНДР "осью зла".
В последние дни Трамп объявил о нескольких планируемых назначениях в своей будущей администрации. Накануне он выдвинул на пост генпрокурора (главы Минюста) конгрессмена Мэтта Гетца, который заявлял, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а планы Киева вернуть его под свой контроль недостижимы. А на должность директора Национальной разведки Трамп номинировал Тулси Габбард признававшую, что США под руководством демократов ведут прокси-войну с Москвой.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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