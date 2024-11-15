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Дагестан передал гумпомощь военному госпиталю в Ростове
Дагестан передал гумпомощь военному госпиталю в Ростове - РИА Новости, 15.11.2024
Дагестан передал гумпомощь военному госпиталю в Ростове
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов передал военному госпиталю в Ростове-на-Дону гуманитарный груз, в составе которого бутилированная вода,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T23:08
2024-11-15T23:08
2024-11-15T23:08
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МАХАЧКАЛА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов передал военному госпиталю в Ростове-на-Дону гуманитарный груз, в составе которого бутилированная вода, предметы первой необходимости и санитарной гигиены, сообщили в пресс-службе правительства республики. В пятницу премьер Дагестана посетил в Ростове-на-Дону Окружной военный клинический госпиталь №1602 Минобороны РФ. "Абдулмуслимов передал гумпомощь военному госпиталю Ростова-на-Дону… В состав груза, по просьбе руководства госпиталя, вошли бутилированная вода, а также предметы первой необходимости и санитарной гигиены, необходимые для пациентов", - говорится в сообщении. Абдулмуслимов пообщался с дагестанскими военнослужащими и бойцами из других регионов, которые проходят лечение в госпитале. Он передал начальнику госпиталя слова благодарности от лица главы Дагестана Сергея Меликова, а также заверил в оказании необходимой гумпомощи и дальнейшем сотрудничестве региона с госпиталем. "Для поднятия боевого духа с яркой концертной программой перед солдатами выступили артисты дагестанской эстрады", – рассказали в правительстве республики.
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ростов-на-дону, россия
Республика Дагестан, Ростов-на-Дону, Россия
МАХАЧКАЛА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов передал военному госпиталю в Ростове-на-Дону гуманитарный груз, в составе которого бутилированная вода, предметы первой необходимости и санитарной гигиены, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В пятницу премьер Дагестана посетил в Ростове-на-Дону Окружной военный клинический госпиталь №1602 Минобороны РФ.
"Абдулмуслимов передал гумпомощь военному госпиталю Ростова-на-Дону… В состав груза, по просьбе руководства госпиталя, вошли бутилированная вода, а также предметы первой необходимости и санитарной гигиены, необходимые для пациентов", - говорится в сообщении.
Абдулмуслимов пообщался с дагестанскими военнослужащими и бойцами из других регионов, которые проходят лечение в госпитале. Он передал начальнику госпиталя слова благодарности от лица главы Дагестана Сергея Меликова, а также заверил в оказании необходимой гумпомощи и дальнейшем сотрудничестве региона с госпиталем.
"Для поднятия боевого духа с яркой концертной программой перед солдатами выступили артисты дагестанской эстрады", – рассказали в правительстве республики.