Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 15.11.2024 (обновлено: 10:40 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/chuvashija-1983887480.html
В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам
В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам - РИА Новости, 15.11.2024
В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам
Прокуратура Новочебоксарска и СК Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в медицинские учреждения с... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:27
2024-11-15T10:40
происшествия
здоровье - общество
новочебоксарск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983899662_0:0:1916:1078_1920x0_80_0_0_3708ab99eda5698becb3948e0035ad55.png
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура Новочебоксарска и СК Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее пресс-служба главы Чувашии сообщила о том, что 20 человек, в том числе 19 детей, обратились к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске, трое из них госпитализированы. "В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будет установлена точная причина обращения детей и преподавателей в медицинские учреждения, дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию образовательного учреждения, организации питания в школе, а также оценка деятельности юридического лица, осуществляющего поставку продуктов питания", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Отмечается, что к проверке будут подключены специалисты регионального минздрава и Роспотребнадзора. В свою очередь региональное управление СК РФ информирует о начавшейся доследственной проверке в школе. "Следователи выехали на место происшествия. В ближайшее время будет произведен его тщательный осмотр, а также иные необходимые следственные и процессуальные действия. Точное количество пострадавших детей, а также причина заболевания устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241114/malchik-1983649509.html
https://ria.ru/20241113/deti-1983633561.html
новочебоксарск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983899662_161:0:1598:1078_1920x0_80_0_0_6dee446a124ebc1ade971e15b787d637.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, новочебоксарск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Новочебоксарск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам

Прокуратура Чувашии выясняет причины массового обращения школьников к врачам

© Фото : Прокуратура Чувашии/TelegramСК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске
СК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Прокуратура Чувашии/Telegram
СК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура Новочебоксарска и СК Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления, сообщают пресс-службы ведомств.
Ранее пресс-служба главы Чувашии сообщила о том, что 20 человек, в том числе 19 детей, обратились к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске, трое из них госпитализированы.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
У отравившейся в Красноярском крае семьи родился мальчик
14 ноября, 06:54
"В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будет установлена точная причина обращения детей и преподавателей в медицинские учреждения, дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию образовательного учреждения, организации питания в школе, а также оценка деятельности юридического лица, осуществляющего поставку продуктов питания", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Отмечается, что к проверке будут подключены специалисты регионального минздрава и Роспотребнадзора.
В свою очередь региональное управление СК РФ информирует о начавшейся доследственной проверке в школе. "Следователи выехали на место происшествия. В ближайшее время будет произведен его тщательный осмотр, а также иные необходимые следственные и процессуальные действия. Точное количество пострадавших детей, а также причина заболевания устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Жительницу Омской области осудили за отравление 22 детей
13 ноября, 23:10
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНовочебоксарскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала