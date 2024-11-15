https://ria.ru/20241115/chuvashija-1983887480.html

В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам

В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам - РИА Новости, 15.11.2024

В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам

Прокуратура Новочебоксарска и СК Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в медицинские учреждения с... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:27

2024-11-15T09:27

2024-11-15T10:40

происшествия

здоровье - общество

новочебоксарск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура Новочебоксарска и СК Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления, сообщают пресс-службы ведомств. Ранее пресс-служба главы Чувашии сообщила о том, что 20 человек, в том числе 19 детей, обратились к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске, трое из них госпитализированы. "В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будет установлена точная причина обращения детей и преподавателей в медицинские учреждения, дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию образовательного учреждения, организации питания в школе, а также оценка деятельности юридического лица, осуществляющего поставку продуктов питания", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Отмечается, что к проверке будут подключены специалисты регионального минздрава и Роспотребнадзора. В свою очередь региональное управление СК РФ информирует о начавшейся доследственной проверке в школе. "Следователи выехали на место происшествия. В ближайшее время будет произведен его тщательный осмотр, а также иные необходимые следственные и процессуальные действия. Точное количество пострадавших детей, а также причина заболевания устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241114/malchik-1983649509.html

https://ria.ru/20241113/deti-1983633561.html

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происшествия, здоровье - общество, новочебоксарск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)