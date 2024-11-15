В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам
Прокуратура Чувашии выясняет причины массового обращения школьников к врачам
© Фото : Прокуратура Чувашии/TelegramСК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске
© Фото : Прокуратура Чувашии/Telegram
СК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура Новочебоксарска и СК Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления, сообщают пресс-службы ведомств.
Ранее пресс-служба главы Чувашии сообщила о том, что 20 человек, в том числе 19 детей, обратились к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске, трое из них госпитализированы.
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"В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будет установлена точная причина обращения детей и преподавателей в медицинские учреждения, дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию образовательного учреждения, организации питания в школе, а также оценка деятельности юридического лица, осуществляющего поставку продуктов питания", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Отмечается, что к проверке будут подключены специалисты регионального минздрава и Роспотребнадзора.
В свою очередь региональное управление СК РФ информирует о начавшейся доследственной проверке в школе. "Следователи выехали на место происшествия. В ближайшее время будет произведен его тщательный осмотр, а также иные необходимые следственные и процессуальные действия. Точное количество пострадавших детей, а также причина заболевания устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.
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