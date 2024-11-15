https://ria.ru/20241115/bulgakov-1983873926.html

"Нет слов": на Украине опозорились с Булгаковым

"Нет слов": на Украине опозорились с Булгаковым - РИА Новости, 15.11.2024

"Нет слов": на Украине опозорились с Булгаковым

В Одессе неизвестные, вероятно по ошибке, осквернили могилу однофамильца писателя Михаила Булгакова. Об этом сообщила внучка умершего, опубликовав... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T07:18

2024-11-15T07:18

2024-11-15T07:58

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Одессе неизвестные, вероятно по ошибке, осквернили могилу однофамильца писателя Михаила Булгакова. Об этом сообщила внучка умершего, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Facebook*."Нет слов. Одесса. Памятник моего дедушки", — написала она, сопроводив текст фотографиями памятника до и поле происшествия.Она также опубликовала видео, на котором видно, что памятник ее дедушки — Юрия Борисовича Булгакова, умершего в 2013 году — облит черной вязкой субстанцией, похожей на смолу.Могила Михаила Булгакова, умершего в 1940 году, находится на Новодевичьем кладбище в Москве.Ранее украинский институт национальной памяти счет имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики". На сайте организации утверждалось, что Булгаков якобы "предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому", а его творчество связано с "прославлением российской имперской политики". Элементом этой политики институт счел и "присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков на Украине".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230309/poltava-1856851251.html

https://ria.ru/20231118/odessa-1910269523.html

https://ria.ru/20241107/simpatiya-1982338365.html

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в мире, одесса, россия, украина, михаил булгаков, сергей лавров