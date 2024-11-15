https://ria.ru/20241115/briks-1984087544.html

МИД ОАЭ прокомментировал вступление страны в БРИКС

МИД ОАЭ прокомментировал вступление страны в БРИКС - РИА Новости, 15.11.2024

МИД ОАЭ прокомментировал вступление страны в БРИКС

Вступление Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС призвано способствовать глобальному экономическому развитию и процветанию, заявило в пятницу министерство... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:06

2024-11-15T22:06

2024-11-15T22:06

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ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Вступление Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС призвано способствовать глобальному экономическому развитию и процветанию, заявило в пятницу министерство иностранных дел ОАЭ. "Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию экономическому процветанию и построению стратегических и экономических партнерств. ОАЭ стремятся продвигать общие цели устойчивого развития и глобального процветания, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра", - говорится в заявлении МИД ОАЭ в соцсети Х. Прошедший в октябре в Казани саммит БРИКС стал первым для Объединенных Арабских Эмиратов в качестве полноправного участника организации. Наряжу с ОАЭ, с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран и Эфиопия.

https://ria.ru/20241114/briks-1983654228.html

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в мире, оаэ, казань, египет, брикс