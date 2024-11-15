https://ria.ru/20241115/briks-1984015651.html

Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС

Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС - РИА Новости, 15.11.2024

Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС

Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:19

2024-11-15T16:19

2024-11-15T16:58

в мире

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таиланд

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россия

саммит брикс в казани в 2024 году

александр панкин

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС."Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок, провести реформу глобальных институтов и выстроить равноправные экономические связи. Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд", — сказал дипломат.Он отметил, что в российской внешней торговле доля экономик АТР уже достигла 70%. Кроме того, почти 90% расчетов происходит в национальных валютах. Панкин отдельно затронул тему энергобезопасности, которая, по его словам, представляет один из столпов современного развития. Так, Россия обеспечивает бесперебойные поставки энергетических ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион. "Убеждены: переходы на низкоуглеродные источники должны быть справедливыми, учитывать внутренние приоритеты и технологические возможности. Заботу о природе и климате нельзя превращать в инструмент недобросовестной конкуренции", — подчеркнул замглавы МИД.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. Это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.С начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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индонезия

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в мире, индонезия, таиланд, малайзия, брикс, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, александр панкин