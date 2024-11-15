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Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС - РИА Новости, 15.11.2024
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16:19 15.11.2024 (обновлено: 16:58 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/briks-1984015651.html
Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС
Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС - РИА Новости, 15.11.2024
Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС
Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:19
2024-11-15T16:58
в мире
индонезия
таиланд
малайзия
брикс
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
александр панкин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС."Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок, провести реформу глобальных институтов и выстроить равноправные экономические связи. Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд", — сказал дипломат.Он отметил, что в российской внешней торговле доля экономик АТР уже достигла 70%. Кроме того, почти 90% расчетов происходит в национальных валютах. Панкин отдельно затронул тему энергобезопасности, которая, по его словам, представляет один из столпов современного развития. Так, Россия обеспечивает бесперебойные поставки энергетических ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион. "Убеждены: переходы на низкоуглеродные источники должны быть справедливыми, учитывать внутренние приоритеты и технологические возможности. Заботу о природе и климате нельзя превращать в инструмент недобросовестной конкуренции", — подчеркнул замглавы МИД.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. Это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.С начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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в мире, индонезия, таиланд, малайзия, брикс, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, александр панкин
В мире, Индонезия, Таиланд, Малайзия, БРИКС, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Александр Панкин
Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС

МИД РФ: Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС.
"Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок, провести реформу глобальных институтов и выстроить равноправные экономические связи. Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд", — сказал дипломат.
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Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Партнеров могут приглашать и на другие мероприятия министерского уровня, в частности по тематике торговли, на встречи представителей по нацбезопасности и форум парламентариев. Партнеры имеют право присоединяться к итоговым документам объединения.

Он отметил, что в российской внешней торговле доля экономик АТР уже достигла 70%. Кроме того, почти 90% расчетов происходит в национальных валютах.
Панкин отдельно затронул тему энергобезопасности, которая, по его словам, представляет один из столпов современного развития. Так, Россия обеспечивает бесперебойные поставки энергетических ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион.
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"Убеждены: переходы на низкоуглеродные источники должны быть справедливыми, учитывать внутренние приоритеты и технологические возможности. Заботу о природе и климате нельзя превращать в инструмент недобросовестной конкуренции", — подчеркнул замглавы МИД.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. Это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.
С начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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В миреИндонезияТаиландМалайзияБРИКСРоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуАлександр Панкин
 
 
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