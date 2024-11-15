Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС
МИД РФ: Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС
БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС.
"Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление мирового большинства установить справедливый мировой порядок, провести реформу глобальных институтов и выстроить равноправные экономические связи. Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд", — сказал дипломат.
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Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Партнеров могут приглашать и на другие мероприятия министерского уровня, в частности по тематике торговли, на встречи представителей по нацбезопасности и форум парламентариев. Партнеры имеют право присоединяться к итоговым документам объединения.
Он отметил, что в российской внешней торговле доля экономик АТР уже достигла 70%. Кроме того, почти 90% расчетов происходит в национальных валютах.
Панкин отдельно затронул тему энергобезопасности, которая, по его словам, представляет один из столпов современного развития. Так, Россия обеспечивает бесперебойные поставки энергетических ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион.
"Убеждены: переходы на низкоуглеродные источники должны быть справедливыми, учитывать внутренние приоритеты и технологические возможности. Заботу о природе и климате нельзя превращать в инструмент недобросовестной конкуренции", — подчеркнул замглавы МИД.
С начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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