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На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html
На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского
На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024
На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского
Владимир Зеленский пошел на крайние меры в отношении США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Загнанный в угол диктатор теперь пытается... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:13
2024-11-15T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
киев
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на крайние меры в отношении США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Загнанный в угол диктатор теперь пытается шантажировать США", — написал он, комментируя сообщения СМИ о готовности Украины создать ядерное оружие. На этой неделе британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Киев в состоянии разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь. В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го. В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983904995.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Киев
На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский начал шантажировать США

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на крайние меры в отношении США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

"Загнанный в угол диктатор теперь пытается шантажировать США", — написал он, комментируя сообщения СМИ о готовности Украины создать ядерное оружие.
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На этой неделе британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Киев в состоянии разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь.

В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.

В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
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