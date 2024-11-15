https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html

На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского

На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024

На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского

Владимир Зеленский пошел на крайние меры в отношении США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Загнанный в угол диктатор теперь пытается... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:13

2024-11-15T12:13

2024-11-15T12:13

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на крайние меры в отношении США, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Загнанный в угол диктатор теперь пытается шантажировать США", — написал он, комментируя сообщения СМИ о готовности Украины создать ядерное оружие. На этой неделе британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Киев в состоянии разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь. В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го. В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983904995.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, киев