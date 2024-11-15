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АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка - РИА Новости, 15.11.2024
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 29 ноября начнет возвращать деньги вкладчикам Банка корпоративного финансирования, у которого ЦБ отозвал... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:33
2024-11-15T09:33
2024-11-15T11:33
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 29 ноября начнет возвращать деньги вкладчикам Банка корпоративного финансирования, у которого ЦБ отозвал лицензию, сообщило АСВ."Страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 миллиарда рублей", — уточнили в организации.Агентство будет принимать заявления через свой сайт, портал "Госуслуг", а также через банки-агенты, которые отберут по конкурсу до 20 ноября.ЦБ отозвал лицензию у БКФ 15 ноября, кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе по величине активов. Как заявил регулятор, у БКФ долгое время наблюдались низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.Банк России назначил в БКФ временную администрацию, которую возглавляет Светлана Евдокимова.
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экономика, ипотека, москва, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Москва, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии не позднее 29 ноября