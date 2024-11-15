https://ria.ru/20241115/bkf-1983888573.html

АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка

АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка - РИА Новости, 15.11.2024

АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 29 ноября начнет возвращать деньги вкладчикам Банка корпоративного финансирования, у которого ЦБ отозвал... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:33

2024-11-15T09:33

2024-11-15T11:33

экономика

ипотека

москва

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 29 ноября начнет возвращать деньги вкладчикам Банка корпоративного финансирования, у которого ЦБ отозвал лицензию, сообщило АСВ."Страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 миллиарда рублей", — уточнили в организации.Агентство будет принимать заявления через свой сайт, портал "Госуслуг", а также через банки-агенты, которые отберут по конкурсу до 20 ноября.ЦБ отозвал лицензию у БКФ 15 ноября, кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе по величине активов. Как заявил регулятор, у БКФ долгое время наблюдались низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.Банк России назначил в БКФ временную администрацию, которую возглавляет Светлана Евдокимова.

https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html

https://realty.ria.ru/20241114/alfa-bank-1983668747.html

https://ria.ru/20241115/vtb-1983880202.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, москва, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)