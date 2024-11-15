Рейтинг@Mail.ru
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 15.11.2024 (обновлено: 11:33 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/bkf-1983888573.html
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка - РИА Новости, 15.11.2024
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 29 ноября начнет возвращать деньги вкладчикам Банка корпоративного финансирования, у которого ЦБ отозвал... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:33
2024-11-15T11:33
экономика
ипотека
москва
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 29 ноября начнет возвращать деньги вкладчикам Банка корпоративного финансирования, у которого ЦБ отозвал лицензию, сообщило АСВ."Страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 миллиарда рублей", — уточнили в организации.Агентство будет принимать заявления через свой сайт, портал "Госуслуг", а также через банки-агенты, которые отберут по конкурсу до 20 ноября.ЦБ отозвал лицензию у БКФ 15 ноября, кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе по величине активов. Как заявил регулятор, у БКФ долгое время наблюдались низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.Банк России назначил в БКФ временную администрацию, которую возглавляет Светлана Евдокимова.
https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html
https://realty.ria.ru/20241114/alfa-bank-1983668747.html
https://ria.ru/20241115/vtb-1983880202.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ипотека, москва, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Москва, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии у банка

АСВ начнет выплаты вкладчикам БКФ после отзыва лицензии не позднее 29 ноября

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 29 ноября начнет возвращать деньги вкладчикам Банка корпоративного финансирования, у которого ЦБ отозвал лицензию, сообщило АСВ.
"Страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 миллиарда рублей", — уточнили в организации.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах
12 ноября, 08:14
Агентство будет принимать заявления через свой сайт, портал "Госуслуг", а также через банки-агенты, которые отберут по конкурсу до 20 ноября.
ЦБ отозвал лицензию у БКФ 15 ноября, кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе по величине активов. Как заявил регулятор, у БКФ долгое время наблюдались низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.
Банк России назначил в БКФ временную администрацию, которую возглавляет Светлана Евдокимова.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Альфа-банк выкупил бизнес-центр у Экспобанка в центре Москвы
14 ноября, 09:54
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
ВТБ повысил ставки по вкладам
Вчера, 08:55
 
ЭкономикаИпотекаМоскваАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала