Британские силовики используют китайские беспилотники, пишут СМИ
Блумберг: в Британии используют дроны попавшей под санкции компании из КНР
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Британская армия и полиция ряда графств используют беспилотники китайской компании Autel Robotics, попавшей под санкции Лондона из-за якобы поддержки России в конфликте на Украине, сообщило в пятницу агентство Блумберг.
"Военнослужащие и полиция Великобритании используют дроны, созданные китайской компанией, попавшей под санкции британского правительства за вооружение России в войне с Украиной", - говорится в материале.
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Речь идёт о китайском производителе БПЛА Autel Robotics, который попал под рестрикции Лондона на прошлой неделе, пишет Блумберг.
Как напоминает агентство, в конце октября глава британского минфина Рэйчел Ривз и министр обороны Джон Хили посетили армейский полигон в английском графстве Норфолк, где обучают украинских солдат. Там Ривз примерила на себя роль оператора дрона Autel Evo Max, попробовав управлять им с помощью специальной консоли, сказано в статье. Минобороны Британии заявило, что эти БПЛА были "приобретены для обучения украинских новобранцев" и что ведомство больше не собирается закупать дроны Autel после введения санкций против их производителя, сообщает Блумберг. При этом в ведомстве не стали комментировать, сколько было приобретено БПЛА и для чего ещё они использовались.
Помимо этого, полиция графств Ноттингемшир и Уилтшир также используют беспилотники компании Autel для борьбы с преступностью, говорится в материале.
Отмечается, что все используемые китайские БПЛА были закуплены до введения санкций против Autel Robotics, поэтому оснований полагать, что минобороны и полиция нарушили закон, нет. Однако тот факт, что власти используют технологии китайской компании, на которую они затем наложили санкции из-за якобы поставок в РФ, свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивается Запад в вопросе применения рестрикций для поддержки Украины, указывает Блумберг.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия также считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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