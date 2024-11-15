https://ria.ru/20241115/bank-1983879159.html

ЦБ отозвал лицензию у БКФ

ЦБ отозвал лицензию у БКФ - РИА Новости, 15.11.2024

ЦБ отозвал лицензию у БКФ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ с 15 ноября, сообщает регулятор. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:49

2024-11-15T08:49

2024-11-15T09:00

экономика

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ с 15 ноября, сообщает регулятор."Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования" ООО "Банк БКФ" (рег. № 2684, г. Москва)", - говорится в сообщении.По величине активов банк БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ.На протяжении длительного периода времени деятельность банка БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, сообщает регулятор.Отмечается, что Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков."Кроме того, ООО "Банк БКФ" был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ", - сообщают в ЦБ РФ.

https://ria.ru/20241110/nakopleniya-1982887416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, москва