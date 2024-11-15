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ЦБ отозвал лицензию у БКФ - РИА Новости, 15.11.2024
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08:49 15.11.2024 (обновлено: 09:00 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/bank-1983879159.html
ЦБ отозвал лицензию у БКФ
ЦБ отозвал лицензию у БКФ - РИА Новости, 15.11.2024
ЦБ отозвал лицензию у БКФ
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ с 15 ноября, сообщает регулятор. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:49
2024-11-15T09:00
экономика
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ с 15 ноября, сообщает регулятор."Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования" ООО "Банк БКФ" (рег. № 2684, г. Москва)", - говорится в сообщении.По величине активов банк БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ.На протяжении длительного периода времени деятельность банка БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, сообщает регулятор.Отмечается, что Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков."Кроме того, ООО "Банк БКФ" был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ", - сообщают в ЦБ РФ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, москва
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Москва
ЦБ отозвал лицензию у БКФ

ЦБ РФ отозвал лицензию у БКФ с 15 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ с 15 ноября, сообщает регулятор.
"Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования" ООО "Банк БКФ" (рег. № 2684, г. Москва)", - говорится в сообщении.
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По величине активов банк БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ.
На протяжении длительного периода времени деятельность банка БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, сообщает регулятор.
Отмечается, что Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.
"Кроме того, ООО "Банк БКФ" был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ", - сообщают в ЦБ РФ.
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