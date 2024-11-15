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Во Франции сотрудники Auchan вышли на акцию протеста - РИА Новости, 15.11.2024
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14:49 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/auchan-1983983505.html
Во Франции сотрудники Auchan вышли на акцию протеста
Во Франции сотрудники Auchan вышли на акцию протеста - РИА Новости, 15.11.2024
Во Франции сотрудники Auchan вышли на акцию протеста
Сотрудники французского ритейлера Auchan устроили протестную акцию в городе Клермон-Ферран в одном из гипермаркетов сети, ранее объявившей о планах... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:49
2024-11-15T14:49
франция
в мире
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники французского ритейлера Auchan устроили протестную акцию в городе Клермон-Ферран в одном из гипермаркетов сети, ранее объявившей о планах реструктуризации, которая грозит сокращением почти 2,4 тысячи сотрудников, сообщает радиостанция France Bleu. "Общенациональная демонстрация сотрудников Auchan в гипермаркете Auchan Nord в Клермоне - одном из магазинов, которому грозит закрытие", - говорится в сообщении СМИ. На своей странице в соцсети X радиостанция опубликовала кадры протестной акции. Участники демонстрации, проходя между рядами магазина, скандируют: "Мы здесь, даже если Auchan этого не хочет!". Среди них шагают члены профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO) и "Французская конфедерация христианских трудящихся" (CFTC), следует из символики на баннерах и одежде. По информации радиостанции, на акцию съехались сотрудники сети из разных городов, таких как Безье, Монпелье, а также крупная делегация из севера Франции. Кроме того, поддержать протестующих приехали и сотрудники французского производителя шин Michelin, руководство которого ранее объявляло о закрытии двух заводов. Auchan сообщил 5 ноября о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2389 сотрудников во Франции. При этом компания планирует смягчить удар от увольнений путем поддержки затронутых сотрудников, их переобучения, предоставления отпуска в связи с переводом на другую работу и реализации программы добровольного увольнения. Как писало издание Monde, решение сократить персонал Auchan во Франции связано с возможными планами ритейлера покинуть российский рынок. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж. В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
https://realty.ria.ru/20241107/auchan--1982295293.html
https://ria.ru/20241104/fermery-1981844544.html
https://ria.ru/20241107/michelin-1982439835.html
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франция, в мире
Франция, В мире
Во Франции сотрудники Auchan вышли на акцию протеста

France Bleu: работники Auchan протестуют против закрытия гипермаркета в Клермоне

© Marianne Maximi/XСотрудники французского ритейлера Auchan устроили протестную акцию в городе Клермон-Ферран в одном из гипермаркетов сети, ранее объявившей о планах реструктуризации
Сотрудники французского ритейлера Auchan устроили протестную акцию в городе Клермон-Ферран в одном из гипермаркетов сети, ранее объявившей о планах реструктуризации - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Marianne Maximi/X
Сотрудники французского ритейлера Auchan устроили протестную акцию в городе Клермон-Ферран в одном из гипермаркетов сети, ранее объявившей о планах реструктуризации
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники французского ритейлера Auchan устроили протестную акцию в городе Клермон-Ферран в одном из гипермаркетов сети, ранее объявившей о планах реструктуризации, которая грозит сокращением почти 2,4 тысячи сотрудников, сообщает радиостанция France Bleu.
"Общенациональная демонстрация сотрудников Auchan в гипермаркете Auchan Nord в Клермоне - одном из магазинов, которому грозит закрытие", - говорится в сообщении СМИ.
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На своей странице в соцсети X радиостанция опубликовала кадры протестной акции. Участники демонстрации, проходя между рядами магазина, скандируют: "Мы здесь, даже если Auchan этого не хочет!". Среди них шагают члены профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO) и "Французская конфедерация христианских трудящихся" (CFTC), следует из символики на баннерах и одежде.
По информации радиостанции, на акцию съехались сотрудники сети из разных городов, таких как Безье, Монпелье, а также крупная делегация из севера Франции. Кроме того, поддержать протестующих приехали и сотрудники французского производителя шин Michelin, руководство которого ранее объявляло о закрытии двух заводов.
Auchan сообщил 5 ноября о планах реструктуризации, которые приведут к сокращению 2389 сотрудников во Франции. При этом компания планирует смягчить удар от увольнений путем поддержки затронутых сотрудников, их переобучения, предоставления отпуска в связи с переводом на другую работу и реализации программы добровольного увольнения. Как писало издание Monde, решение сократить персонал Auchan во Франции связано с возможными планами ритейлера покинуть российский рынок.
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Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей. Официально компания не подтвердила эту информацию. В пресс-службе Auchan Retail France РИА Новости сообщили, что не комментируют "рыночные слухи" отметив, что информация об уходе компании с российского рынка появлялась и ранее.
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
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