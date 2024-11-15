https://ria.ru/20241115/ator-1983954213.html

Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР

Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР - РИА Новости, 15.11.2024

Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР

Протесты в Сухуме не влияют на отдых в Абхазии туристов из России, 95% туристов находятся вне этого города, запросов на досрочное прекращение отдыха нет,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:48

2024-11-15T13:48

2024-11-15T14:35

сухум

абхазия

россия

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

дельфин

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Протесты в Сухуме не влияют на отдых в Абхазии туристов из России, 95% туристов находятся вне этого города, запросов на досрочное прекращение отдыха нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Протесты оппозиции в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии. Как пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, 95% туристов находятся вне Сухума. Это Гагра и Пицунда, где все спокойно... Туристы никак не реагируют на события в Сухуме. Запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет, сообщают туроператоры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации.Туристы, приезжающие на зимний отдых в Абхазию, в основном выбирают курорты Гагра и Пицунда, расположенные почти в 100 км от столицы республики. Однако если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, у туроператоров есть возможность вернуть их в Россию в течение нескольких часов, подчеркнули в АТОРе.В сообщении также добавляется, что брони на лето 2025 года продолжают поступать, отмен не наблюдается.По словам ассоциации, Ранее в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия".Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников во вторник вечером оппозиционеры разблокировали проезд. Позже, в пятницу, протестующие в Абхазии выломали ограждение перед парламентом и проникли на его территорию. В свою очередь правоохранители, выстроившись в кордон, преградили путь протестующим.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983952830.html

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983220674.html

сухум

абхазия

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сухум, абхазия, россия, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), дельфин