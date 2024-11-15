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Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР - РИА Новости, 15.11.2024
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13:48 15.11.2024 (обновлено: 14:35 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ator-1983954213.html
Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР
Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР - РИА Новости, 15.11.2024
Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР
Протесты в Сухуме не влияют на отдых в Абхазии туристов из России, 95% туристов находятся вне этого города, запросов на досрочное прекращение отдыха нет,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:48
2024-11-15T14:35
сухум
абхазия
россия
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
дельфин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Протесты в Сухуме не влияют на отдых в Абхазии туристов из России, 95% туристов находятся вне этого города, запросов на досрочное прекращение отдыха нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Протесты оппозиции в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии. Как пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, 95% туристов находятся вне Сухума. Это Гагра и Пицунда, где все спокойно... Туристы никак не реагируют на события в Сухуме. Запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет, сообщают туроператоры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации.Туристы, приезжающие на зимний отдых в Абхазию, в основном выбирают курорты Гагра и Пицунда, расположенные почти в 100 км от столицы республики. Однако если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, у туроператоров есть возможность вернуть их в Россию в течение нескольких часов, подчеркнули в АТОРе.В сообщении также добавляется, что брони на лето 2025 года продолжают поступать, отмен не наблюдается.По словам ассоциации, Ранее в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия".Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников во вторник вечером оппозиционеры разблокировали проезд. Позже, в пятницу, протестующие в Абхазии выломали ограждение перед парламентом и проникли на его территорию. В свою очередь правоохранители, выстроившись в кордон, преградили путь протестующим.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983952830.html
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сухум, абхазия, россия, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), дельфин
Сухум, Абхазия, Россия, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Дельфин
Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР

АТОР: протесты в Сухуме не влияют на отдых в Абхазии туристов из России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМужчина отдыхает возле фонтана на набережной Сухума в Абхазии
Мужчина отдыхает возле фонтана на набережной Сухума в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мужчина отдыхает возле фонтана на набережной Сухума в Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Протесты в Сухуме не влияют на отдых в Абхазии туристов из России, 95% туристов находятся вне этого города, запросов на досрочное прекращение отдыха нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Протесты оппозиции в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии. Как пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, 95% туристов находятся вне Сухума. Это Гагра и Пицунда, где все спокойно... Туристы никак не реагируют на события в Сухуме. Запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет, сообщают туроператоры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации.
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Туристы, приезжающие на зимний отдых в Абхазию, в основном выбирают курорты Гагра и Пицунда, расположенные почти в 100 км от столицы республики. Однако если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, у туроператоров есть возможность вернуть их в Россию в течение нескольких часов, подчеркнули в АТОРе.
В сообщении также добавляется, что брони на лето 2025 года продолжают поступать, отмен не наблюдается.
По словам ассоциации, Ранее в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия".
Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников во вторник вечером оппозиционеры разблокировали проезд. Позже, в пятницу, протестующие в Абхазии выломали ограждение перед парламентом и проникли на его территорию. В свою очередь правоохранители, выстроившись в кордон, преградили путь протестующим.
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