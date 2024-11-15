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Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 15.11.2024 (обновлено: 15:28 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ataki-1983997023.html
Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС
Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.11.2024
Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС
"Росатом проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об усилении атак ВСУ ствольной артиллерией в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:26
2024-11-15T15:28
специальная военная операция на украине
магатэ
вооруженные силы украины
энергодар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. "Росатом проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об усилении атак ВСУ ствольной артиллерией в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Касательно Энергодара, здесь не так все спокойно. Я бы сказал, не просто продолжаются, а возрастают обстрелы со стороны ВСУ. К сожалению, уже к привычным атакам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерии. Это такая явная эскалация угроз, реализованных со стороны ВСУ… Мы, конечно, проинформировали об этом в Международное агентство по атомной энергии и все мировое сообщество. Доводим эту мысль о злостном, непрекращающемся нарушении базовых принципов безопасности атомной электростанции", - сказал Лихачёв.По его словам, спокойная работа персонала, отсутствие угроз и рисков для населения и работников - "базовый, немыслимый, фундаментальный принцип безопасности атомного объекта".
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магатэ, вооруженные силы украины, энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС

Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ ствольной артиллерией около ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. "Росатом проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об усилении атак ВСУ ствольной артиллерией в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Касательно Энергодара, здесь не так все спокойно. Я бы сказал, не просто продолжаются, а возрастают обстрелы со стороны ВСУ. К сожалению, уже к привычным атакам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерии. Это такая явная эскалация угроз, реализованных со стороны ВСУ… Мы, конечно, проинформировали об этом в Международное агентство по атомной энергии и все мировое сообщество. Доводим эту мысль о злостном, непрекращающемся нарушении базовых принципов безопасности атомной электростанции", - сказал Лихачёв.
По его словам, спокойная работа персонала, отсутствие угроз и рисков для населения и работников - "базовый, немыслимый, фундаментальный принцип безопасности атомного объекта".
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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