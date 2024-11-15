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Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС
Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.11.2024
Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС
"Росатом проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об усилении атак ВСУ ствольной артиллерией в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:26
2024-11-15T15:26
2024-11-15T15:28
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магатэ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. "Росатом проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об усилении атак ВСУ ствольной артиллерией в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Касательно Энергодара, здесь не так все спокойно. Я бы сказал, не просто продолжаются, а возрастают обстрелы со стороны ВСУ. К сожалению, уже к привычным атакам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерии. Это такая явная эскалация угроз, реализованных со стороны ВСУ… Мы, конечно, проинформировали об этом в Международное агентство по атомной энергии и все мировое сообщество. Доводим эту мысль о злостном, непрекращающемся нарушении базовых принципов безопасности атомной электростанции", - сказал Лихачёв.По его словам, спокойная работа персонала, отсутствие угроз и рисков для населения и работников - "базовый, немыслимый, фундаментальный принцип безопасности атомного объекта".
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магатэ, вооруженные силы украины, энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ около Запорожской АЭС
Росатом уведомил МАГАТЭ об усилении атак ВСУ ствольной артиллерией около ЗАЭС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. "Росатом проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об усилении атак ВСУ ствольной артиллерией в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Касательно Энергодара, здесь не так все спокойно. Я бы сказал, не просто продолжаются, а возрастают обстрелы со стороны ВСУ. К сожалению, уже к привычным атакам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерии. Это такая явная эскалация угроз, реализованных со стороны ВСУ… Мы, конечно, проинформировали об этом в Международное агентство по атомной энергии и все мировое сообщество. Доводим эту мысль о злостном, непрекращающемся нарушении базовых принципов безопасности атомной электростанции", - сказал Лихачёв.
По его словам, спокойная работа персонала, отсутствие угроз и рисков для населения и работников - "базовый, немыслимый, фундаментальный принцип безопасности атомного объекта".