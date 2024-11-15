https://ria.ru/20241115/arest-1984083377.html

В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции

В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции - РИА Новости, 15.11.2024

В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции

Девушка, задержанная после того, как попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, арестована до 10 января, сообщили РИА... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T21:26

2024-11-15T21:26

2024-11-15T21:26

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

липецкая область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Девушка, задержанная после того, как попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, арестована до 10 января, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 января 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства. Ранее УФСБ региона сообщило о том, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания.

https://ria.ru/20241107/arest-1982457031.html

нижний новгород

нижегородская область

липецкая область

россия

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