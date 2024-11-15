https://ria.ru/20241115/arest-1984083377.html
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции - РИА Новости, 15.11.2024
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции
Девушка, задержанная после того, как попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, арестована до 10 января, сообщили РИА... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:26
2024-11-15T21:26
2024-11-15T21:26
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
липецкая область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Девушка, задержанная после того, как попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, арестована до 10 января, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 января 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства. Ранее УФСБ региона сообщило о том, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания.
https://ria.ru/20241107/arest-1982457031.html
нижний новгород
нижегородская область
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, липецкая область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Липецкая область, Россия
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции
В Нижнем Новгороде до января арестовали подозреваемую в поджоге здания полиции