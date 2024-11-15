Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/arest-1984083377.html
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции - РИА Новости, 15.11.2024
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции
Девушка, задержанная после того, как попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, арестована до 10 января, сообщили РИА... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:26
2024-11-15T21:26
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
липецкая область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Девушка, задержанная после того, как попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, арестована до 10 января, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. "Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 января 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства. Ранее УФСБ региона сообщило о том, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания.
https://ria.ru/20241107/arest-1982457031.html
нижний новгород
нижегородская область
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, липецкая область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Липецкая область, Россия
В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции

В Нижнем Новгороде до января арестовали подозреваемую в поджоге здания полиции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Девушка, задержанная после того, как попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, арестована до 10 января, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 января 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства.
Ранее УФСБ региона сообщило о том, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи
7 ноября, 16:47
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьЛипецкая областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала