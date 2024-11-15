https://ria.ru/20241115/arest-1983919948.html

Суд арестовал первого замглавы Бронниц за взяточничество

Суд арестовал первого замглавы Бронниц за взяточничество - РИА Новости, 15.11.2024

Суд арестовал первого замглавы Бронниц за взяточничество

Раменский суд Московской области арестовал первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки на 9 миллионов... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:10

2024-11-15T12:10

2024-11-15T12:15

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следственный комитет россии (ск рф)

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бронницы

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Раменский суд Московской области арестовал первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки на 9 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Михаила Батурина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Как ранее сообщал подмосковный главк СК РФ, в июле 2021 года между администрацией г.о. Бронницы и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ.Впоследствии, несмотря на выполнение не всех работ, установленных контрактом, документы подписали. В результате бюджету города, согласно проведенной строительно-технической экспертизе, причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей.Общая сумма взятки составила не менее 9 миллионов рублей, отметили в СК.По информации подмосковной прокуратуры, в коррупционной схеме также был замешан замглавы Бронниц, местонахождение второго фигуранта устанавливается.

https://ria.ru/20241115/arest-1983892067.html

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россия

бронницы

московская область (подмосковье)

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, бронницы, московская область (подмосковье)