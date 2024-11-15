https://ria.ru/20241115/arest-1983892067.html
В Ярославской области арестовали чиновника по делу о взятках
В Ярославской области арестовали чиновника по делу о взятках - РИА Новости, 15.11.2024
В Ярославской области арестовали чиновника по делу о взятках
Начальник управления экономики администрации городского округа Переславль-Залесский Ярославской области арестован по делу о взятках, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:55
2024-11-15T09:55
2024-11-15T10:37
происшествия
переславль-залесский
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Начальник управления экономики администрации городского округа Переславль-Залесский Ярославской области арестован по делу о взятках, сообщил РИА Новости информированный источник. "Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей администрации Переславля-Залесского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктов "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК России по Ярославской области. По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности за уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей. "Задержанному лицу предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски", - информирует СУСК. Уточняется, что фигурант задержан в результате оперативной разработки сотрудников УФСБ и СК по Ярославской области. В УФСБ и СУСК не уточняют должность обвиняемого. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о начальнике управления экономики администрации Переславля Павле Семенове. В 2021 году Семенов, будучи главой того же управления, претендовал на пост мэра Переславля, но проиграл конкурентке.В пресс-службе Ярославского областного суда журналистам позже подтвердили личность фигуранта – это начальник управления экономики администрации Переславля-Залесского Павел Семенов. Он заключен под стражу на срок до 11 января.
https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, переславль-залесский, ярославская область
Происшествия, Переславль-Залесский, Ярославская область
В Ярославской области арестовали чиновника по делу о взятках
Главу управления экономики Переславля-Залесского арестовали по делу о взятках
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Начальник управления экономики администрации городского округа Переславль-Залесский Ярославской области арестован по делу о взятках, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей администрации Переславля-Залесского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктов "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в крупном размере)", - говорится в сообщении СУСК России по Ярославской области.
По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности за уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей.
"Задержанному лицу предъявлено обвинение, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски", - информирует СУСК.
Уточняется, что фигурант задержан в результате оперативной разработки сотрудников УФСБ и СК по Ярославской области.
В УФСБ и СУСК не уточняют должность обвиняемого. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о начальнике управления экономики администрации Переславля Павле Семенове. В 2021 году Семенов, будучи главой того же управления, претендовал на пост мэра Переславля, но проиграл конкурентке.
В пресс-службе Ярославского областного суда
журналистам позже подтвердили личность фигуранта – это начальник управления экономики администрации Переславля-Залесского
Павел Семенов. Он заключен под стражу на срок до 11 января.