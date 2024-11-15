https://ria.ru/20241115/arest--1984048555.html

Главе Артемовского округа продлили арест на месяц по делу о взятках

Главе Артемовского округа продлили арест на месяц по делу о взятках - РИА Новости, 15.11.2024

Главе Артемовского округа продлили арест на месяц по делу о взятках

Первоуральский городской суд Свердловской области до 18 декабря продлил арест главе Артемовского городского округа Константину Трофимову по делу о получении... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:59

2024-11-15T17:59

2024-11-15T17:59

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свердловская область

артёмовский городской округ

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области до 18 декабря продлил арест главе Артемовского городского округа Константину Трофимову по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Мера пресечения в отношении Трофимова продлена на один месяц, то есть до 18 декабря", – сказала собеседница агентства. Ранее Первоуральский городской суд арестовал Трофимова до 18 ноября. По данным суда, Трофимов обвиняется по двум эпизодам: получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и получение взятки лицом, занимающим госдолжность (часть 4 статьи 290 УК РФ). Как информировало региональное управление СК РФ, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Сейчас дело коррупционного характера находится на этапе расследования. Трофимов возглавляет администрацию Артемовского округа с 2020 года. С 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера.

https://ria.ru/20241115/arest-1983892067.html

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происшествия, россия, свердловская область, артёмовский городской округ, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)