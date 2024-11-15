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Главе Артемовского округа продлили арест на месяц по делу о взятках - РИА Новости, 15.11.2024
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17:59 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/arest--1984048555.html
Главе Артемовского округа продлили арест на месяц по делу о взятках
Главе Артемовского округа продлили арест на месяц по делу о взятках - РИА Новости, 15.11.2024
Главе Артемовского округа продлили арест на месяц по делу о взятках
Первоуральский городской суд Свердловской области до 18 декабря продлил арест главе Артемовского городского округа Константину Трофимову по делу о получении... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:59
2024-11-15T17:59
происшествия
россия
свердловская область
артёмовский городской округ
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области до 18 декабря продлил арест главе Артемовского городского округа Константину Трофимову по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Мера пресечения в отношении Трофимова продлена на один месяц, то есть до 18 декабря", – сказала собеседница агентства. Ранее Первоуральский городской суд арестовал Трофимова до 18 ноября. По данным суда, Трофимов обвиняется по двум эпизодам: получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и получение взятки лицом, занимающим госдолжность (часть 4 статьи 290 УК РФ). Как информировало региональное управление СК РФ, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Сейчас дело коррупционного характера находится на этапе расследования. Трофимов возглавляет администрацию Артемовского округа с 2020 года. С 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера.
https://ria.ru/20241115/arest-1983892067.html
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, артёмовский городской округ, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Артёмовский городской округ, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе Артемовского округа продлили арест на месяц по делу о взятках

Главе Артемовского округа Трофимову продлили арест на месяц по делу о взятках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области до 18 декабря продлил арест главе Артемовского городского округа Константину Трофимову по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Мера пресечения в отношении Трофимова продлена на один месяц, то есть до 18 декабря", – сказала собеседница агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Ярославской области арестовали чиновника по делу о взятках
Вчера, 09:55
Ранее Первоуральский городской суд арестовал Трофимова до 18 ноября. По данным суда, Трофимов обвиняется по двум эпизодам: получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и получение взятки лицом, занимающим госдолжность (часть 4 статьи 290 УК РФ).
Как информировало региональное управление СК РФ, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Сейчас дело коррупционного характера находится на этапе расследования.
Трофимов возглавляет администрацию Артемовского округа с 2020 года. С 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Москве арестовали главу Фонда капремонта Подмосковья по делу о взятке
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьАртёмовский городской округСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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