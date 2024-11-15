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Кировский филиал "Апатит" добыл юбилейную 2,2-миллиардную тонну руды
Кировский филиал "Апатит" добыл юбилейную 2,2-миллиардную тонну руды - РИА Новости, 15.11.2024
Кировский филиал "Апатит" добыл юбилейную 2,2-миллиардную тонну руды
В дни празднования 95-летия горно-обогатительного комбината "Апатит" (Группа "ФосАгро") горняки Кировского рудника добыли юбилейную 2,2-миллиардную тонну... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:14
2024-11-15T20:14
2024-11-15T20:14
кировская область
россия
фосагро
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В дни празднования 95-летия горно-обогатительного комбината "Апатит" (Группа "ФосАгро") горняки Кировского рудника добыли юбилейную 2,2-миллиардную тонну апатит-нефелиновой руды с момента основания предприятия, сообщает пресс-служба "ФосАгро". В торжественном мероприятии, посвященном отгрузке юбилейной тонны, приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, сенаторы РФ Елена Дягилева и Татьяна Сахарова, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, вице-президент Российского Союза химиков Андрей Гурьев, председатель Совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктор Черепов, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, а также руководство АО "Апатит" и Кировского филиала АО "Апатит", говорится в сообщении. Глава "ФосАгро" Рыбников подчеркнул, что эффективная работа комбината позволяет компании ежегодно наращивать объемы выпуска агрохимической продукции. За последние 10 лет выпуск апатитового концентрата Кировским филиалом АО "Апатит" вырос более, чем в 1,5 раза, а в этом году предприятие поставит очередной рекорд – 11,4 миллиона тонн. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. И это будет лучшим результатом работы комбината более чем за 30 лет его новейшей истории. "Ставить такие рекорды нам помогают проекты развития рудно-сырьевой базы, благодаря которым компания "ФосАгро" обеспечена сырьем на долгие годы вперед. Это позволит нам и дальше наращивать выпуск агрохимической продукции. Наши химические комплексы также ставят рекорды – в этом году мы перешагнем порог в 11,5 миллиона тонн агрохимической продукции, а за последние 10 лет мы удвоили их производство. Для нас была огромная честь прочитать теплые слова в адрес предприятия в поздравлении президента Российской Федерации. Это означает, что мы с вами находимся на правильном пути и будем двигаться вперед чтобы достойно обеспечить продовольственную безопасность нашей Родины", - привели в пресс-службе слова Рыбникова.
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россия, фосагро, апатит
Кировская область, Россия, ФосАгро, Апатит
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В дни празднования 95-летия горно-обогатительного комбината "Апатит" (Группа "ФосАгро") горняки Кировского рудника добыли юбилейную 2,2-миллиардную тонну апатит-нефелиновой руды с момента основания предприятия, сообщает пресс-служба "ФосАгро".
В торжественном мероприятии, посвященном отгрузке юбилейной тонны, приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, сенаторы РФ Елена Дягилева и Татьяна Сахарова, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, вице-президент Российского Союза химиков Андрей Гурьев, председатель Совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктор Черепов, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, а также руководство АО "Апатит" и Кировского филиала АО "Апатит", говорится в сообщении.
Глава "ФосАгро" Рыбников подчеркнул, что эффективная работа комбината позволяет компании ежегодно наращивать объемы выпуска агрохимической продукции. За последние 10 лет выпуск апатитового концентрата Кировским филиалом АО "Апатит" вырос более, чем в 1,5 раза, а в этом году предприятие поставит очередной рекорд – 11,4 миллиона тонн. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. И это будет лучшим результатом работы комбината более чем за 30 лет его новейшей истории.
"Ставить такие рекорды нам помогают проекты развития рудно-сырьевой базы, благодаря которым компания "ФосАгро" обеспечена сырьем на долгие годы вперед. Это позволит нам и дальше наращивать выпуск агрохимической продукции. Наши химические комплексы также ставят рекорды – в этом году мы перешагнем порог в 11,5 миллиона тонн агрохимической продукции, а за последние 10 лет мы удвоили их производство. Для нас была огромная честь прочитать теплые слова в адрес предприятия в поздравлении президента Российской Федерации. Это означает, что мы с вами находимся на правильном пути и будем двигаться вперед чтобы достойно обеспечить продовольственную безопасность нашей Родины", - привели в пресс-службе слова Рыбникова.