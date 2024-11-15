https://ria.ru/20241115/amerika-1983899179.html

В США сравнили важность нового департамента DOGE с "Проектом Манхэттен"

В США сравнили важность нового департамента DOGE с "Проектом Манхэттен" - РИА Новости, 15.11.2024

В США сравнили важность нового департамента DOGE с "Проектом Манхэттен"

Один из потенциальных глав нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) США предприниматель Вивек Рамасвами сравнил в комментарии телеканалу Fox... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:34

2024-11-15T10:34

2024-11-15T10:34

в мире

сша

дональд трамп

вивек рамасвами

илон маск

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Один из потенциальных глав нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) США предприниматель Вивек Рамасвами сравнил в комментарии телеканалу Fox News важность планирующегося к созданию ведомства со значимостью "Проектом Манхэттен" - американской программой по разработке ядерного оружия в XX веке. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. "Мы собираем самые светлые умы страны. Это эквивалент "Проекта Манхэттен". Я думаю, что главная проблема, которая сдерживает развитие нашей страны, - это федеральная бюрократия", - заявил Рамасвами. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск, выборы президента сша — 2024