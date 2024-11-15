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Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 15.11.2024
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14:54 15.11.2024 (обновлено: 15:02 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/aes-1983984867.html
Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2
Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 15.11.2024
Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2
Первый энергоблок строящейся Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца 2024 года, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:54
2024-11-15T15:02
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс
новости - ядерные технологии
курская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок строящейся Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца 2024 года, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Касаемо стройки Курской АЭС - главная задача до конца года обеспечить полную строительную готовность к этапу пуска, то есть завершить фактически весь этап строительных работ и перейти к пусконаладочным работам. Символом является начало физического пуска. Я уверен, что мы эту задачу - 100-процентную готовность к физическому пуску - до конца года достигнем", - сказал Лихачев.
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, новости - ядерные технологии, курская область
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС, Новости - Ядерные технологии, Курская область
Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2

Лихачев: первый блок Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца года

© Фото : Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Постановка турбоагрегата на валоповоротное устройство на стройплощадке энергоблока № 1 Курской АЭС-2
Постановка турбоагрегата на валоповоротное устройство на стройплощадке энергоблока № 1 Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Постановка турбоагрегата на валоповоротное устройство на стройплощадке энергоблока № 1 Курской АЭС-2
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок строящейся Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца 2024 года, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Касаемо стройки Курской АЭС - главная задача до конца года обеспечить полную строительную готовность к этапу пуска, то есть завершить фактически весь этап строительных работ и перейти к пусконаладочным работам. Символом является начало физического пуска. Я уверен, что мы эту задачу - 100-процентную готовность к физическому пуску - до конца года достигнем", - сказал Лихачев.
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭСНовости - Ядерные технологииКурская область
 
 
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