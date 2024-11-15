https://ria.ru/20241115/aes-1983984867.html

Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2

Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 15.11.2024

Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2

Первый энергоблок строящейся Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца 2024 года, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:54

2024-11-15T14:54

2024-11-15T15:02

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс

новости - ядерные технологии

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983986490_0:72:700:466_1920x0_80_0_0_24785e4c94ed9b17516e990c216d13c4.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок строящейся Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца 2024 года, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Касаемо стройки Курской АЭС - главная задача до конца года обеспечить полную строительную готовность к этапу пуска, то есть завершить фактически весь этап строительных работ и перейти к пусконаладочным работам. Символом является начало физического пуска. Я уверен, что мы эту задачу - 100-процентную готовность к физическому пуску - до конца года достигнем", - сказал Лихачев.

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, новости - ядерные технологии, курская область