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Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2
Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 15.11.2024
Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2
Первый энергоблок строящейся Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца 2024 года, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:54
2024-11-15T14:54
2024-11-15T15:02
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс
новости - ядерные технологии
курская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок строящейся Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца 2024 года, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Касаемо стройки Курской АЭС - главная задача до конца года обеспечить полную строительную готовность к этапу пуска, то есть завершить фактически весь этап строительных работ и перейти к пусконаладочным работам. Символом является начало физического пуска. Я уверен, что мы эту задачу - 100-процентную готовность к физическому пуску - до конца года достигнем", - сказал Лихачев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, новости - ядерные технологии, курская область
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС, Новости - Ядерные технологии, Курская область
Лихачев назвал сроки готовности к пуску первого блока Курской АЭС-2
Лихачев: первый блок Курской АЭС-2 будет готов к физическому пуску до конца года