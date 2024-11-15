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Курская АЭС работает штатно, заявил генеральный директор "Росатома"

Курская АЭС работает штатно, заявил генеральный директор "Росатома" - РИА Новости, 15.11.2024

Курская АЭС работает штатно, заявил генеральный директор "Росатома"

Коллектив Курской атомной электростанции проявляет стойкость, несмотря на агрессивные действия ВСУ, работа на объекте ведется штатно, заявил журналистам... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:43

2024-11-15T14:43

2024-11-15T14:52

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вооруженные силы украины

игорь кириллов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Коллектив Курской атомной электростанции проявляет стойкость, несмотря на агрессивные действия ВСУ, работа на объекте ведется штатно, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Как вы знаете, два блока не просто выведены из эксплуатации, они прекратили свою работу и находятся в окончательной остановке. Два блока работают на промышленной мощности, и, несмотря на сложности, которые есть сегодня в Курской области, коллектив демонстрирует стойкость, и работа происходит в штатном режиме", - сказал Лихачев.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о планах Украины по захвату Курской АЭС. По данным Минобороны, для этого были задействованы 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20241109/aes-1982811267.html

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