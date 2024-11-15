Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия"
Протестующие у парламента Абхазии скандируют "Россия" и размахивают флагами РФ
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Участники масcового протеста у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
На стихийном митинге противников ратификации инвестиционного соглашения с Москвой заметны российские триколоры, митингующие размахивают ими наряду с красно-бело-зелеными флагами Абхазии. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия", чтобы тем самым опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.
В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, и осадили здание парламента, выломав ограду.
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.