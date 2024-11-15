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Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия" - РИА Новости, 15.11.2024
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14:59 15.11.2024 (обновлено: 20:18 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abhazija-1984017499.html
Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия"
Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия" - РИА Новости, 15.11.2024
Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия"
Участники масcового протеста у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:59
2024-11-15T20:18
в мире
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Участники масcового протеста у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия", передает корреспондент РИА Новости. На стихийном митинге противников ратификации инвестиционного соглашения с Москвой заметны российские триколоры, митингующие размахивают ими наряду с красно-бело-зелеными флагами Абхазии. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия", чтобы тем самым опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях. В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, и осадили здание парламента, выломав ограду. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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353
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Пророссийские лозунги у парламента Абхазии
Председатель политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц обратился к митингующим, заявив, что никто из них не причисляет себя к антироссийским силам. На что люди ответили одобрительным возгласом и стали скандировать "Россия" и "Путин".
2024-11-15T14:59
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PT0M21S
Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T14:59
true
PT0M19S
Дымовые шашки в толпу: ответ силовиков на прорыв в здание парламента Абхазии
Силовики в ответ на прорыв протестующих в здание парламента Абхазии кинули в толпу несколько дымовых шашек, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T14:59
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в мире, абхазия, москва, россия, протесты в абхазии — 2024, видео
В мире, Абхазия, Москва, Россия, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия"
СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Участники масcового протеста у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T14:59
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PT0M21S
Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия"

Протестующие у парламента Абхазии скандируют "Россия" и размахивают флагами РФ

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Участники масcового протеста у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
На стихийном митинге противников ратификации инвестиционного соглашения с Москвой заметны российские триколоры, митингующие размахивают ими наряду с красно-бело-зелеными флагами Абхазии. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия", чтобы тем самым опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.
В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, и осадили здание парламента, выломав ограду.
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
 
В миреАбхазияМоскваРоссияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
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