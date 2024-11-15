https://ria.ru/20241115/abhazija-1984017499.html

Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия"

Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия" - РИА Новости, 15.11.2024

Протестующие у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия"

Участники масcового протеста у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:59

2024-11-15T14:59

2024-11-15T20:18

в мире

абхазия

москва

россия

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984072086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e74d18ae79838d0921b436ae2365342.jpg

СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Участники масcового протеста у здания парламента Абхазии скандируют слово "Россия", передает корреспондент РИА Новости. На стихийном митинге противников ратификации инвестиционного соглашения с Москвой заметны российские триколоры, митингующие размахивают ими наряду с красно-бело-зелеными флагами Абхазии. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия", чтобы тем самым опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях. В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, и осадили здание парламента, выломав ограду. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

абхазия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пророссийские лозунги у парламента Абхазии Председатель политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц обратился к митингующим, заявив, что никто из них не причисляет себя к антироссийским силам. На что люди ответили одобрительным возгласом и стали скандировать "Россия" и "Путин". 2024-11-15T14:59 true PT0M21S

Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T14:59 true PT0M19S

Дымовые шашки в толпу: ответ силовиков на прорыв в здание парламента Абхазии Силовики в ответ на прорыв протестующих в здание парламента Абхазии кинули в толпу несколько дымовых шашек, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T14:59 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, москва, россия, протесты в абхазии — 2024, видео