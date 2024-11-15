https://ria.ru/20241115/abhazija-1983969142.html

При штурме парламента Абхазии пострадали два человека

При штурме парламента Абхазии пострадали два человека - РИА Новости, 15.11.2024

При штурме парламента Абхазии пострадали два человека

Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:16

2024-11-15T14:16

2024-11-15T14:16

в мире

протесты в абхазии — 2024

абхазия

сухум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983968045_0:331:1001:894_1920x0_80_0_0_a643bb2f880a91299dc58e4408042932.jpg

СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии. "Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили", - рассказал Аслан Джопуа РИА Новости. Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.

абхазия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T14:16 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, протесты в абхазии — 2024, абхазия, сухум, видео