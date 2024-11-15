https://ria.ru/20241115/abhazija-1983969142.html
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека - РИА Новости, 15.11.2024
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека
Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:16
2024-11-15T14:16
2024-11-15T14:16
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии. "Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили", - рассказал Аслан Джопуа РИА Новости. Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента
Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T14:16
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, протесты в абхазии — 2024, абхазия, сухум, видео
В мире, Протесты в Абхазии — 2024, Абхазия, Сухум
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека
СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии.
2024-11-15T14:16
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PT0M17S
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека
Главврач скорой Сухума Джопуа сообщил о двух пострадавших при штурме парламента