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При штурме парламента Абхазии пострадали два человека - РИА Новости, 15.11.2024
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14:16 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/abhazija-1983969142.html
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека - РИА Новости, 15.11.2024
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека
Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:16
2024-11-15T14:16
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии. "Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили", - рассказал Аслан Джопуа РИА Новости. Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.
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Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента
Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, протесты в абхазии — 2024, абхазия, сухум, видео
В мире, Протесты в Абхазии — 2024, Абхазия, Сухум
При штурме парламента Абхазии пострадали два человека
СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии.
2024-11-15T14:16
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При штурме парламента Абхазии пострадали два человека

Главврач скорой Сухума Джопуа сообщил о двух пострадавших при штурме парламента

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
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Обстановка у парламента Абхазии
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа заявил о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента Абхазии.
"Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили", - рассказал Аслан Джопуа РИА Новости.
Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.
 
В миреПротесты в Абхазии — 2024АбхазияСухум
 
 
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