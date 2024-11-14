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В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов - РИА Новости, 14.11.2024
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16:47 14.11.2024 (обновлено: 17:20 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/zoopark-1983779040.html
В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов
В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов - РИА Новости, 14.11.2024
В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов
В Ленинградском зоопарке появился на свет детеныш бурого капуцина, сообщил зоопарк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:47
2024-11-14T17:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке появился на свет детеныш бурого капуцина, сообщил зоопарк в своем Telegram-канале."В семействе бурых капуцинов пополнение! Первого сентября у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты родился малыш. Пол крохи пока определить сложно. Заботливая мама не подпускает к нему посторонних и почти всегда носит его на спине. Иногда глава семейства Рикардо берет малыша к себе", — уточнила пресс-служба. Отмечается, что недавно бурым капуцинам обновили декорации в зимнем вольере. Там стало больше стволов деревьев, ветвей и пней, а также появились большие и маленькие качели. Капуцины сразу начали исследовать все новые тропинки и укромные уголки. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, — один из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас в зоопарке живут примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20241014/shu-1977924497.html
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В Ленинградском зоопарке у бурых капуцинов родился малыш
В семействе бурых капуцинов пополнение. 1 сентября у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты родился малыш. Пол крохи пока определить сложно. Заботливая мама не подпускает к нему посторонних и почти всегда носит его на спине. Иногда глава семейства Рикардо берёт малыша к себе. Сейчас уже детёныш ненадолго слезает с мамы или папы, но далеко от них не отходит.
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Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, София (королева Испании), Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке родился детеныш бурых капуцинов

В Ленинградском зоопарке у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты родился малыш

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке появился на свет детеныш бурого капуцина, сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
«
"В семействе бурых капуцинов пополнение! Первого сентября у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты родился малыш. Пол крохи пока определить сложно. Заботливая мама не подпускает к нему посторонних и почти всегда носит его на спине. Иногда глава семейства Рикардо берет малыша к себе", — уточнила пресс-служба.
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Отмечается, что недавно бурым капуцинам обновили декорации в зимнем вольере. Там стало больше стволов деревьев, ветвей и пней, а также появились большие и маленькие качели. Капуцины сразу начали исследовать все новые тропинки и укромные уголки.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, — один из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас в зоопарке живут примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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