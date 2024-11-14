https://ria.ru/20241114/zavod-1983767461.html
Ввод части завода по выпуску нержавейки под Волгоградом планируется в 2025
Ввод части завода по выпуску нержавейки под Волгоградом планируется в 2025 - РИА Новости, 14.11.2024
Ввод части завода по выпуску нержавейки под Волгоградом планируется в 2025
Ввод части объектов завода по выпуску нержавеющих сталей в Волгоградской области начнется в 2025 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:03
2024-11-14T16:03
2024-11-14T16:03
волгоградская область
андрей бочаров
завод
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Ввод части объектов завода по выпуску нержавеющих сталей в Волгоградской области начнется в 2025 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В марте 2023 года волгоградские власти заявляли, что началось строительство завода по производству плоского нержавеющего проката мощностью до 500 тысяч тонн в год. В течение 2023-2025 годов будет построен цех холодной прокатки, а строительство цеха горячей прокатки намечено на 2024-2026 годы. На заводе будет создано до 2 тысяч рабочих мест. По информации пресс-службы администрации региона, Бочаров в четверг побывал на строящемся объекте. "Все идет в плановом порядке. Ввод части объектов начинаем уже в 2025 году", - приводит слова Бочарова в сообщении его пресс-служба. Отмечается, что производственный комплекс расположится на площади 60 гектаров, здесь будет три основных цеха: холодного проката, горячего проката и электросталеплавильный. По данным властей, сейчас завершается монтаж каркаса цеха холодного проката, ожидается, что первая продукция будет выпущена в конце 2025 года.
https://ria.ru/20241023/doroga-1979520258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей бочаров, завод, волгоград
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Завод, Волгоград
ВОЛГОГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Ввод части объектов завода по выпуску нержавеющих сталей в Волгоградской области начнется в 2025 году, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В марте 2023 года волгоградские власти заявляли, что началось строительство завода по производству плоского нержавеющего проката мощностью до 500 тысяч тонн в год. В течение 2023-2025 годов будет построен цех холодной прокатки, а строительство цеха горячей прокатки намечено на 2024-2026 годы. На заводе будет создано до 2 тысяч рабочих мест.
По информации пресс-службы администрации региона, Бочаров в четверг побывал на строящемся объекте.
"Все идет в плановом порядке. Ввод части объектов начинаем уже в 2025 году", - приводит слова Бочарова
в сообщении его пресс-служба.
Отмечается, что производственный комплекс расположится на площади 60 гектаров, здесь будет три основных цеха: холодного проката, горячего проката и электросталеплавильный. По данным властей, сейчас завершается монтаж каркаса цеха холодного проката, ожидается, что первая продукция будет выпущена в конце 2025 года.