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Социальный вычет 2024: виды, размер, максимальная сумма, как получить
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18:34 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/vychet-1983803972.html
Социальный вычет: каким бывает, кто вправе рассчитывать и как получить
Социальный вычет 2024: виды, размер, максимальная сумма, как получить
Социальный вычет: каким бывает, кто вправе рассчитывать и как получить
Социальный налоговый вычет - это прекрасная возможность для россиян компенсировать часть расходов на лечение, обучение и другие не менее значимые цели. При этом РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:34
2024-11-14T18:34
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Социальный налоговый вычет - это прекрасная возможность для россиян компенсировать часть расходов на лечение, обучение и другие не менее значимые цели. При этом его максимальный размер зависит от вида вычета. На какую сумму могут рассчитывать граждане, можно ли получить вычет без справки 3-НДФЛ и другие важные нюансы в 2024 году - в материале РИА Новости.Социальный вычетПлатить налоги в бюджет - закрепленная на законодательном уровне обязанность россиян. Но при этом у граждан есть законные способы снизить размер налогооблагаемой базы, например, в том случае, если они получают платное образование, посещают платные медицинские центры или приобретают абонемент в спортзал.Сумма, которую налогоплательщик может вернуть с уже уплаченного налога на доходы в связи с подобными социально значимыми расходами, и называется социальный налоговый вычет.Обратиться за оформлением вычета можно лишь в отношении тех расходов, которые имели место за последние три года.Кому положенПо закону социальный налоговый вычет имеют право получить совершеннолетние граждане страны, которые являются ее налоговыми резидентами и исправно платят налоги.Виды социальных вычетовСуществует несколько видов социальных вычетов, в зависимости от того, куда были направлены средства налогоплательщика. Все они прописаны в тексте статьи 219 действующего Налогового кодекса РФ.Налоговый вычет за лечениеВ эту категорию попадает не только лечение гражданина, обратившегося за получением вычета (в том числе - весьма дорогостоящее, например, лечение бесплодия методом ЭКО), но и платные медицинские услуги, которые потребовались его родителям, детям или подопечным (до 18 лет, но если учится очно - то до 24 лет) либо супругу или супруге.Сюда можно включать расходы на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медуслуги (в том числе в области стоматологии) и так далее.Налоговый вычет за обучениеЭтот налоговый вычет также действует как в отношении расходов на образование, получаемое непосредственно самим налогоплательщиком, так и в том случае, если платить приходится за обучение в очной форме детей, подопечных (нынешних и бывших), близких родственников (братьев и сестёр), а также мужа или жены (пункт вступил в силу с 1 января текущего года).Еще одно важное условие - организация, в которой обучается налогоплательщик или его родственник должны обладать лицензией на осуществление образовательной деятельности либо входить в соответствующий госреестр индивидуальных предпринимателей.Также в законе прописано, что вычет “предоставляется за период обучения указанных лиц в организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения”, однако он не применяется в том случае, если обучение было оплачено за счет средств материнского (семейного) капитала.Вычет на благотворительностьНа такой вид социального вычета можно рассчитывать в том случае, если гражданин сделал пожертвование:“Указанный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов от суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению, - гласит пункт 1 статьи 219 НК РФ. - Если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, предельный размер вычета, установленный настоящим абзацем, может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации до 30 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению”.Вычет на фитнес и спортВот уже на протяжении нескольких лет (с 2022 года) у россиян есть возможность получить налоговый вычет и по расходам, связанным со спортом. Это могут быть занятия фитнесом, посещение тренажерного зала и другие физкультурно-оздоровительные услуги, законодательно закрепленные в Распоряжении Правительства РФ от 06.09.2021 №2466-р.Помимо этого та организация, в которой претендент на вычет намерен заниматься или которую уже посещает, должна быть включена в специальный перечень. В 2024 году в нем более 4000 пунктов.Этот вид вычета можно получить как за себя, так и за ребёнка, усыновлённого или подопечного, если его возраст составляет до 18 лет. Для оформления вычета с 1 января 2024 года россиянам нужно минимальное количество подтверждающих документов: справка об оплате физкультурно‑оздоровительных услуг, если вычет получается за оплату услуг для детей - документы, которые подтверждают родство.Налоговый вычет на пенсионные накопленияГраждане РФ имеют право получить налоговый вычет за те пенсионные взносы, которые были внесены по соответствующим договорам с негосударственными пенсионными фондами. Такой вычет граждане могут оформить как за себя, так и за других членов своей семьи (родители, супруги, родные и усыновленные дети и т.д.).Также основанием для получения могут стать дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Процесс регулируется ФЗ от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"Налоговый вычет за страхование жизниСоциальный налоговый вычет доступен гражданам, которые приняли решение заключить договор на добровольное страхование жизни. Но лишь в том случае, если срок действия документа составляет не менее пяти лет. Как и в случае с другими соцвычетами, указанный выше договор может быть оформлен как непосредственно для претендента на вычет, так и в отношении его близких родственников (к ним относятся дети, родители и супруги).Налоговый вычет по расходам на оценку квалификацииРаспространяется на суммы, которые были уплачены “в налоговом периоде налогоплательщиком за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность”.Размеры вычетовВ зависимости от того, на какой конкретно вид социального вычета претендует гражданин, сумма возвращенного налога может заметно отличаться. В большинстве случаев для россиян установлен лимит в пределах 120 000 рублей на все социальные расходы, которые были у налогоплательщика в течение одного года. То есть вернуть можно до 15 600 рублей за год. С 2024 года лимит увеличен до 150 000 рублей.Если речь идет о расходах на оплату обучения сына или дочери, то здесь установлен лимит в 50 000 рублей в год на каждого ребенка в семье. То есть сумма годового вычета не может превышать 6500 рублей.В том случае, если гражданину пришлось оплачивать дорогостоящее лечение, никакие лимиты не действуют. У россиян есть возможность вернуть 13 процентов от всей суммы, которая была потрачена в процессе лечения, но лишь при условии, что оказанные пациенту услуги включены в официальный перечень дорогостоящих видов лечения.Как рассчитатьПредельная сумма распространяется на все социальные расходы, которые были у гражданина в году. Для того, чтобы самостоятельно определить размер вычета, необходимо умножить их сумму на 13%.Если суммарный объем превышает зафиксированный законом лимит, то придется выбирать, какие именно статьи расходов указать при оформлении вычета.Условия получения социального вычетаУсловия получения социального налогового вычета отличаются в зависимости от его разновидности.“Так, например, право на вычет на добровольное страхование жизни возникает, если одновременно соблюдены три ключевых условия: договор заключен на срок не менее пяти лет, застрахованным лицом по договору выступает либо сам налогоплательщик, либо один из его вышеперечисленных близких родственников, а также фактически уплачены страховые взносы, - поясняет Людмила Новицкая, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Как получить социальный налоговый вычетПолучение любого предусмотренного законом социального налогового вычета прописано в пункте 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ.Куда обращатьсяОформить социальный налоговый вычет можно одним из следующих способов:Необходимые документыЕсли россиянин обращается за получением вычета в налоговый орган, ему понадобится:Помимо этого может потребоваться и паспорт гражданина РФ, а также документы, которые подтверждают факт родства, статус опекуна и так далее.Порядок подачи заявленияВсе необходимые документы можно направить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Сделать это можно в любой момент в течение трех лет.СрокиВ том случае, если за вычетом гражданин обратился непосредственно в ФНС, проверка может занять до трех месяцев. Если процедура осуществляется через работодателя, то срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней.После того, как будет получено одобрение, гражданин получит деньги в течение месяца на указанный им счет.Кому может быть отказано в социальном вычетеДалеко не всегда обращение за социальным вычетом заканчивается успешно. Гражданину могут отказать в следующих случаях:Изменения в налоговых вычетах на 2025 годВ наступающем 2025 году сумма лимитов для получения всех видов социальных налоговых вычетов увеличена. Так, по большинству из них она возросла с 120 000 рублей до 150 000 рублей, то есть, за расходы с 1 января 2024 года можно будет вернуть уже до 19 500 рублей.Если же речь идет о вычете за обучение, то сумма на каждого ребёнка возросла более чем в два раза - до 110 000 рублей. Верхняя планка размера получаемого вычета тем самым увеличилась до 14 300 рублей в год.Минцифры активно работает над тем, чтобы оформить получение налоговых вычетов можно было при помощи портала “Госуслуги”. Такая возможность у россиян может появиться уже в следующем году.Мнение эксперта“Все социальные вычеты предоставляются в сумме фактических расходов налогоплательщика, - отмечает Людмила Новицкая. - Только у одного из социальных вычетов размер не ограничен. Его можно заявлять в полной сумме понесенных затрат. В соответствии с п.1 ст. 219 НК РФ это вычет на дорогостоящее лечение. Для всех остальных видов установлены предельные размеры”.В тех случаях, когда работник в течение одного и того же налогового периода заявляет вычеты по разным основаниям, а их сумма превышает установленный лимит, то гражданину нужно самостоятельно выбрать, какой из вычетов он будет заявлять в меньшем размере. Оксана Васильева, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, рекомендует зафиксировать выбор в заявлении.“Социальный вычет по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию работодатель может предоставить лишь по тем суммам, которые были удержаны из выплат в пользу работника и перечислены в соответствующие фонды и (или) страховые организации, - говорит Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. - Например, если работодатель удержал взносы из зарплаты в мае, а перечислил их в фонд в июне, то вычет можно предоставить сотруднику только в июне”.
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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России)

Социальный вычет: каким бывает, кто вправе рассчитывать и как получить

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / Atstock Productions
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Оглавление
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Социальный налоговый вычет - это прекрасная возможность для россиян компенсировать часть расходов на лечение, обучение и другие не менее значимые цели. При этом его максимальный размер зависит от вида вычета. На какую сумму могут рассчитывать граждане, можно ли получить вычет без справки 3-НДФЛ и другие важные нюансы в 2024 году - в материале РИА Новости.
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Социальный вычет

Платить налоги в бюджет - закрепленная на законодательном уровне обязанность россиян. Но при этом у граждан есть законные способы снизить размер налогооблагаемой базы, например, в том случае, если они получают платное образование, посещают платные медицинские центры или приобретают абонемент в спортзал.
Сумма, которую налогоплательщик может вернуть с уже уплаченного налога на доходы в связи с подобными социально значимыми расходами, и называется социальный налоговый вычет.
Обратиться за оформлением вычета можно лишь в отношении тех расходов, которые имели место за последние три года.

Кому положен

По закону социальный налоговый вычет имеют право получить совершеннолетние граждане страны, которые являются ее налоговыми резидентами и исправно платят налоги.

Виды социальных вычетов

Существует несколько видов социальных вычетов, в зависимости от того, куда были направлены средства налогоплательщика. Все они прописаны в тексте статьи 219 действующего Налогового кодекса РФ.

Налоговый вычет за лечение

В эту категорию попадает не только лечение гражданина, обратившегося за получением вычета (в том числе - весьма дорогостоящее, например, лечение бесплодия методом ЭКО), но и платные медицинские услуги, которые потребовались его родителям, детям или подопечным (до 18 лет, но если учится очно - то до 24 лет) либо супругу или супруге.
Сюда можно включать расходы на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медуслуги (в том числе в области стоматологии) и так далее.

Налоговый вычет за обучение

Этот налоговый вычет также действует как в отношении расходов на образование, получаемое непосредственно самим налогоплательщиком, так и в том случае, если платить приходится за обучение в очной форме детей, подопечных (нынешних и бывших), близких родственников (братьев и сестёр), а также мужа или жены (пункт вступил в силу с 1 января текущего года).
Еще одно важное условие - организация, в которой обучается налогоплательщик или его родственник должны обладать лицензией на осуществление образовательной деятельности либо входить в соответствующий госреестр индивидуальных предпринимателей.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете
Также в законе прописано, что вычет “предоставляется за период обучения указанных лиц в организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения”, однако он не применяется в том случае, если обучение было оплачено за счет средств материнского (семейного) капитала.

Вычет на благотворительность

На такой вид социального вычета можно рассчитывать в том случае, если гражданин сделал пожертвование:
“Указанный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов от суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению, - гласит пункт 1 статьи 219 НК РФ. - Если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, предельный размер вычета, установленный настоящим абзацем, может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации до 30 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению”.
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Вычет на фитнес и спорт

Вот уже на протяжении нескольких лет (с 2022 года) у россиян есть возможность получить налоговый вычет и по расходам, связанным со спортом. Это могут быть занятия фитнесом, посещение тренажерного зала и другие физкультурно-оздоровительные услуги, законодательно закрепленные в Распоряжении Правительства РФ от 06.09.2021 №2466-р.
Помимо этого та организация, в которой претендент на вычет намерен заниматься или которую уже посещает, должна быть включена в специальный перечень. В 2024 году в нем более 4000 пунктов.
Этот вид вычета можно получить как за себя, так и за ребёнка, усыновлённого или подопечного, если его возраст составляет до 18 лет. Для оформления вычета с 1 января 2024 года россиянам нужно минимальное количество подтверждающих документов: справка об оплате физкультурно‑оздоровительных услуг, если вычет получается за оплату услуг для детей - документы, которые подтверждают родство.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители в бассейне нового спортивно-оздоровительного комплекса "НиваФит" в Новосибирске
Посетители в бассейне нового спортивно-оздоровительного комплекса НиваФит в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетители в бассейне нового спортивно-оздоровительного комплекса "НиваФит" в Новосибирске

Налоговый вычет на пенсионные накопления

Граждане РФ имеют право получить налоговый вычет за те пенсионные взносы, которые были внесены по соответствующим договорам с негосударственными пенсионными фондами. Такой вычет граждане могут оформить как за себя, так и за других членов своей семьи (родители, супруги, родные и усыновленные дети и т.д.).
Также основанием для получения могут стать дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Процесс регулируется ФЗ от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"

Налоговый вычет за страхование жизни

Социальный налоговый вычет доступен гражданам, которые приняли решение заключить договор на добровольное страхование жизни. Но лишь в том случае, если срок действия документа составляет не менее пяти лет. Как и в случае с другими соцвычетами, указанный выше договор может быть оформлен как непосредственно для претендента на вычет, так и в отношении его близких родственников (к ним относятся дети, родители и супруги).

Налоговый вычет по расходам на оценку квалификации

Распространяется на суммы, которые были уплачены “в налоговом периоде налогоплательщиком за прохождение независимой оценки своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность”.
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Размеры вычетов

В зависимости от того, на какой конкретно вид социального вычета претендует гражданин, сумма возвращенного налога может заметно отличаться. В большинстве случаев для россиян установлен лимит в пределах 120 000 рублей на все социальные расходы, которые были у налогоплательщика в течение одного года. То есть вернуть можно до 15 600 рублей за год. С 2024 года лимит увеличен до 150 000 рублей.
Если речь идет о расходах на оплату обучения сына или дочери, то здесь установлен лимит в 50 000 рублей в год на каждого ребенка в семье. То есть сумма годового вычета не может превышать 6500 рублей.
В том случае, если гражданину пришлось оплачивать дорогостоящее лечение, никакие лимиты не действуют. У россиян есть возможность вернуть 13 процентов от всей суммы, которая была потрачена в процессе лечения, но лишь при условии, что оказанные пациенту услуги включены в официальный перечень дорогостоящих видов лечения.
© iStock.com / MangoStar_StudioМужчина использует калькулятор
Мужчина использует калькулятор - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / MangoStar_Studio
Мужчина использует калькулятор

Как рассчитать

Предельная сумма распространяется на все социальные расходы, которые были у гражданина в году. Для того, чтобы самостоятельно определить размер вычета, необходимо умножить их сумму на 13%.
Если суммарный объем превышает зафиксированный законом лимит, то придется выбирать, какие именно статьи расходов указать при оформлении вычета.

Условия получения социального вычета

Условия получения социального налогового вычета отличаются в зависимости от его разновидности.
“Так, например, право на вычет на добровольное страхование жизни возникает, если одновременно соблюдены три ключевых условия: договор заключен на срок не менее пяти лет, застрахованным лицом по договору выступает либо сам налогоплательщик, либо один из его вышеперечисленных близких родственников, а также фактически уплачены страховые взносы, - поясняет Людмила Новицкая, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Как получить социальный налоговый вычет

Получение любого предусмотренного законом социального налогового вычета прописано в пункте 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ.

Куда обращаться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Федеральной налоговой службы
Оформить социальный налоговый вычет можно одним из следующих способов:
  • при личном посещении ФНС;
  • через работодателя посредством письменного заявления в любое время в течение года ( вариант не актуален, если гражданин намерен получить вычет на благотворительность или пожертвования);
  • в личном кабинете на портале ФНС.

Необходимые документы

Если россиянин обращается за получением вычета в налоговый орган, ему понадобится:
  • заявление на получение того или иного вида социального вычета;
  • документы, подтверждающие право на его получение (договоры, квитанции за оплату обучения, покупку абонемента в спортзал и другие);
  • декларация 3-НДФЛ.
Помимо этого может потребоваться и паспорт гражданина РФ, а также документы, которые подтверждают факт родства, статус опекуна и так далее.

Порядок подачи заявления

Все необходимые документы можно направить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Сделать это можно в любой момент в течение трех лет.
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Сроки

В том случае, если за вычетом гражданин обратился непосредственно в ФНС, проверка может занять до трех месяцев. Если процедура осуществляется через работодателя, то срок рассмотрения заявления составляет до 30 дней.
После того, как будет получено одобрение, гражданин получит деньги в течение месяца на указанный им счет.

Кому может быть отказано в социальном вычете

Далеко не всегда обращение за социальным вычетом заканчивается успешно. Гражданину могут отказать в следующих случаях:
  • не были предоставлены все необходимые документы либо их достоверность вызывает сомнение;
  • в заявлении допущена ошибка (например, указан неправильный год и т.д.);
  • не были соблюдены все условия получения этого вида вычета;
  • налогоплательщик уже ранее воспользовался своим правом на получение вычета либо вышел за рамки установленного лимита.

Изменения в налоговых вычетах на 2025 год

В наступающем 2025 году сумма лимитов для получения всех видов социальных налоговых вычетов увеличена. Так, по большинству из них она возросла с 120 000 рублей до 150 000 рублей, то есть, за расходы с 1 января 2024 года можно будет вернуть уже до 19 500 рублей.
Если же речь идет о вычете за обучение, то сумма на каждого ребёнка возросла более чем в два раза - до 110 000 рублей. Верхняя планка размера получаемого вычета тем самым увеличилась до 14 300 рублей в год.
Минцифры активно работает над тем, чтобы оформить получение налоговых вычетов можно было при помощи портала “Госуслуги”. Такая возможность у россиян может появиться уже в следующем году.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги

Мнение эксперта

“Все социальные вычеты предоставляются в сумме фактических расходов налогоплательщика, - отмечает Людмила Новицкая. - Только у одного из социальных вычетов размер не ограничен. Его можно заявлять в полной сумме понесенных затрат. В соответствии с п.1 ст. 219 НК РФ это вычет на дорогостоящее лечение. Для всех остальных видов установлены предельные размеры”.
В тех случаях, когда работник в течение одного и того же налогового периода заявляет вычеты по разным основаниям, а их сумма превышает установленный лимит, то гражданину нужно самостоятельно выбрать, какой из вычетов он будет заявлять в меньшем размере. Оксана Васильева, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, рекомендует зафиксировать выбор в заявлении.
“Социальный вычет по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию работодатель может предоставить лишь по тем суммам, которые были удержаны из выплат в пользу работника и перечислены в соответствующие фонды и (или) страховые организации, - говорит Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. - Например, если работодатель удержал взносы из зарплаты в мае, а перечислил их в фонд в июне, то вычет можно предоставить сотруднику только в июне”.
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ОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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