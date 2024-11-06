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Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году - РИА Новости, 06.11.2024
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03:30 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/gosuslugi-1982077035.html
Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году
Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году - РИА Новости, 06.11.2024
Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году
Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:30
2024-11-06T03:30
россия
дмитрий григоренко
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", - рассказали там. В аппарате добавили, что на текущий момент на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов - образование, здоровье, спорт - и за недвижимость, включая вычет за ипотеку. Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России. По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности).
https://ria.ru/20241105/gosuslugi-1981865280.html
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россия, дмитрий григоренко, экономика
Россия, Дмитрий Григоренко, Экономика
Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году

Григоренко: оформление налогового вычета на "Госуслугах" внедрят в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", - рассказали там.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Григоренко рассказал, как россияне помогают улучшать "Госуслуги"
5 ноября, 06:39
В аппарате добавили, что на текущий момент на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов - образование, здоровье, спорт - и за недвижимость, включая вычет за ипотеку.
Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России.
По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности).
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
На "Госуслугах" запустили сервис для переезда в другой регион
2 ноября, 19:14
 
РоссияДмитрий ГригоренкоЭкономика
 
 
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