https://ria.ru/20241106/gosuslugi-1982077035.html

Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году

Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году - РИА Новости, 06.11.2024

Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году

Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:30

2024-11-06T03:30

2024-11-06T03:30

россия

дмитрий григоренко

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги" - планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", - рассказали там. В аппарате добавили, что на текущий момент на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов - образование, здоровье, спорт - и за недвижимость, включая вычет за ипотеку. Плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица - налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России. По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности).

https://ria.ru/20241105/gosuslugi-1981865280.html

https://ria.ru/20241102/servis--1981604213.html

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россия, дмитрий григоренко, экономика