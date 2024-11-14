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Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 14.11.2024 (обновлено: 15:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/vsu-1983759649.html
Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ
Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ
В ВСУ считают, что мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился ее победой, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:39
2024-11-14T15:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
юрий ушаков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В ВСУ считают, что мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился ее победой, сообщает телеканал Sky News. По словам командира 47-й механизированной бригады украинских войск Александра Ширшина, который дал интервью телеканалу, у военных дефицит вооружений, артиллерии и пехоты. "Мир... не хочет завершения войны нашей победой", - добавил он. По мнению Ширшина, мировое сообщество боится России. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240916/wp-1972894621.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
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россия, украина, москва, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ

Sky News: ВСУ считают, что мир не хочет завершения конфликта на Украине победой

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В ВСУ считают, что мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился ее победой, сообщает телеканал Sky News.
По словам командира 47-й механизированной бригады украинских войск Александра Ширшина, который дал интервью телеканалу, у военных дефицит вооружений, артиллерии и пехоты.
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"Мир... не хочет завершения войны нашей победой", - добавил он.
По мнению Ширшина, мировое сообщество боится России.
Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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