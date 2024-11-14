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"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 14.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 14.11.2024 (обновлено: 15:37 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html
"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко
"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 14.11.2024
"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко
Боевики запрещенного в РФ "Азова"* переброшены для устрашения других подразделений ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:08
2024-11-14T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
часов яр
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Боевики запрещенного в РФ "Азова"* переброшены для устрашения других подразделений ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие боевиков 12-й бригады специального назначения "Азов"*. В задачи прибывшего взвода входит стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Марочко не исключил, что данная задача будет в большей степени выполняться за счет карательных методов и устрашения военнослужащих других подразделений ВСУ. "Также следует ожидать усиления использования тяжелых ударных БПЛА "Баба-яга" в данном районе, которые стали "визитной карточкой" украинских националистов", - дополнил Марочко.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241114/razvedchik-1983641760.html
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донбасс
луганская народная республика
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в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, часов яр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Часов Яр
"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко

Марочко: боевики "Азова" прибыли в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Боевики запрещенного в РФ "Азова"* переброшены для устрашения других подразделений ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие боевиков 12-й бригады специального назначения "Азов"*. В задачи прибывшего взвода входит стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Марочко не исключил, что данная задача будет в большей степени выполняться за счет карательных методов и устрашения военнослужащих других подразделений ВСУ.
"Также следует ожидать усиления использования тяжелых ударных БПЛА "Баба-яга" в данном районе, которые стали "визитной карточкой" украинских националистов", - дополнил Марочко.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЧасов Яр
 
 
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