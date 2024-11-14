https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html

"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко

"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко - РИА Новости, 14.11.2024

"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко

Боевики запрещенного в РФ "Азова"* переброшены для устрашения других подразделений ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:08

2024-11-14T08:08

2024-11-14T15:37

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

часов яр

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Боевики запрещенного в РФ "Азова"* переброшены для устрашения других подразделений ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие боевиков 12-й бригады специального назначения "Азов"*. В задачи прибывшего взвода входит стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Марочко не исключил, что данная задача будет в большей степени выполняться за счет карательных методов и устрашения военнослужащих других подразделений ВСУ. "Также следует ожидать усиления использования тяжелых ударных БПЛА "Баба-яга" в данном районе, которые стали "визитной карточкой" украинских националистов", - дополнил Марочко.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241114/razvedchik-1983641760.html

https://ria.ru/20241101/chasovyar-1981337707.html

россия

донбасс

луганская народная республика

часов яр

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в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, часов яр