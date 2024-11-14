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NYT раскрыла самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров - РИА Новости, 14.11.2024
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00:32 14.11.2024 (обновлено: 02:10 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983637207.html
NYT раскрыла самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров
NYT раскрыла самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров - РИА Новости, 14.11.2024
NYT раскрыла самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров
Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса в контексте возможных переговоров о перемирии РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T00:32
2024-11-14T02:10
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса в контексте возможных переговоров о перемирии на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщает американская газета New York Times. "Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос... Первый вопрос — это гарантии безопасности", — приводит газета слова чиновника. По словам чиновника, Киев хотел бы добиться того, чтобы любая линия прекращения огня не наносила бы ущерб экономическому восстановлению Украины, к примеру, сделав промышленные районы небезопасными для инвестиций, пишет издание. Также для Киева будет важна ширина демилитаризованной зоны, добавляет газета. Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что переговоры должны основываться на гарантиях, поскольку для Украины "нет ничего важнее". При этом он отметил, что Киев не будет официально отказываться от притязаний на территории под контролем России, указывает издание. Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против Москвы. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241114/ryutte-1983637063.html
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украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, в мире
Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Верховная Рада Украины, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024, В мире
NYT раскрыла самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

NYT: в Киеве на переговорах будут считать безопасность важнее вопроса территорий

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса в контексте возможных переговоров о перемирии на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, сообщает американская газета New York Times.
«
"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос... Первый вопрос — это гарантии безопасности", — приводит газета слова чиновника.
По словам чиновника, Киев хотел бы добиться того, чтобы любая линия прекращения огня не наносила бы ущерб экономическому восстановлению Украины, к примеру, сделав промышленные районы небезопасными для инвестиций, пишет издание. Также для Киева будет важна ширина демилитаризованной зоны, добавляет газета.
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Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что переговоры должны основываться на гарантиях, поскольку для Украины "нет ничего важнее". При этом он отметил, что Киев не будет официально отказываться от притязаний на территории под контролем России, указывает издание.
Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против Москвы.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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УкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВерховная Рада УкраиныНАТОВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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