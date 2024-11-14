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Меланья Трамп отклонила приглашение на встречу с Джилл Байден

Меланья Трамп отклонила приглашение на встречу с Джилл Байден - РИА Новости, 14.11.2024

Меланья Трамп отклонила приглашение на встречу с Джилл Байден

Супруга победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Меланья Трамп отклонила приглашение на встречу в Белом доме с действующей первой леди Джилл... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:12

2024-11-14T13:12

2024-11-14T13:12

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Супруга победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Меланья Трамп отклонила приглашение на встречу в Белом доме с действующей первой леди Джилл Байден. "Миссис Трамп не будет присутствовать на... встрече в Белом доме", - говорится в публикации офиса Меланьи в соцсети X. Причины отказа при этом не уточнялись. Газета New York Times отмечает, что таким образом Меланья Трамп нарушает сложившуюся на протяжении многих лет традицию, по которой будущая первая леди США встречается с супругой действующего президента, что символизирует процесс передачи власти. Тем не менее, пишет газета со ссылкой на сотрудников Белого дома, Джилл Байден передала Дональду Трампу написанное от руки поздравление для его супруги. Ранее состоялась встреча Байдена и Трампа в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, действующий президент в ходе беседы с победителем выборов подтвердил, что передача власти пройдет в мирном и упорядоченном формате.

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