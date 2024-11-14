Рейтинг@Mail.ru
Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию, считает аналитик - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/tramp-1983650978.html
Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию, считает аналитик
Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию, считает аналитик - РИА Новости, 14.11.2024
Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию, считает аналитик
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию и Украину, чтобы обсудить и убедить стороны достичь... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:23
2024-11-14T07:23
россия
украина
москва
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982137791_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_60e148c1ecbcbe06660eb1940be6d2f3.jpg
АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию и Украину, чтобы обсудить и убедить стороны достичь прекращения огня, план будущего американского президента не подразумевает мирного соглашения, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Чтобы план Трампа осуществился, ему не нужно вступать в должность, достаточно убедить стороны. Трамп может посетить Киев и Москву в ближайшем будущем, чтобы обсудить технические детали прекращения огня. Поскольку мирное соглашение все равно не будет подписано, возможно, и необходимости подписывать прекращение огня с какой-либо церемонией не будет", - заявил аналитик РИА Новости. По его словам, предложение Трампа очень простое: заморозить конфликт. "Предложение включает в себя объявление бессрочного прекращения огня и превращение нынешней линии фронта в "физическую границу". Помимо всех этих технических деталей, Украине будет предложено приостановить свою заявку на членство в НАТО. Проще говоря, это не мирное соглашение, а бессрочное прекращение огня", - сказал он. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241114/lavrov-1983650042.html
https://ria.ru/20241113/sovet-1983422633.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982137791_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_85411f83dfecaa0706d85ad11b9bcb5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию, считает аналитик

Эксперт Озер: Трамп может посетить РФ для обсуждения прекращения огня на Украине

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию и Украину, чтобы обсудить и убедить стороны достичь прекращения огня, план будущего американского президента не подразумевает мирного соглашения, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Лавров прокомментировал ожидания, связанные с победой Трампа на выборах
Вчера, 07:06
"Чтобы план Трампа осуществился, ему не нужно вступать в должность, достаточно убедить стороны. Трамп может посетить Киев и Москву в ближайшем будущем, чтобы обсудить технические детали прекращения огня. Поскольку мирное соглашение все равно не будет подписано, возможно, и необходимости подписывать прекращение огня с какой-либо церемонией не будет", - заявил аналитик РИА Новости.
По его словам, предложение Трампа очень простое: заморозить конфликт. "Предложение включает в себя объявление бессрочного прекращения огня и превращение нынешней линии фронта в "физическую границу". Помимо всех этих технических деталей, Украине будет предложено приостановить свою заявку на членство в НАТО. Проще говоря, это не мирное соглашение, а бессрочное прекращение огня", - сказал он.
Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Если хочется плюнуть": в США дали важный совет Трампу по России
13 ноября, 05:59
 
РоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала