https://ria.ru/20241114/tramp-1983650978.html

Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию, считает аналитик

Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию, считает аналитик - РИА Новости, 14.11.2024

Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию, считает аналитик

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию и Украину, чтобы обсудить и убедить стороны достичь... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:23

2024-11-14T07:23

2024-11-14T07:23

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украина

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дональд трамп

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владимир зеленский

нато

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АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в ближайшей будущем может посетить Россию и Украину, чтобы обсудить и убедить стороны достичь прекращения огня, план будущего американского президента не подразумевает мирного соглашения, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Чтобы план Трампа осуществился, ему не нужно вступать в должность, достаточно убедить стороны. Трамп может посетить Киев и Москву в ближайшем будущем, чтобы обсудить технические детали прекращения огня. Поскольку мирное соглашение все равно не будет подписано, возможно, и необходимости подписывать прекращение огня с какой-либо церемонией не будет", - заявил аналитик РИА Новости. По его словам, предложение Трампа очень простое: заморозить конфликт. "Предложение включает в себя объявление бессрочного прекращения огня и превращение нынешней линии фронта в "физическую границу". Помимо всех этих технических деталей, Украине будет предложено приостановить свою заявку на членство в НАТО. Проще говоря, это не мирное соглашение, а бессрочное прекращение огня", - сказал он. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241114/lavrov-1983650042.html

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