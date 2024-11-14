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Темрезов: налоговые поступления в республиканский бюджет выполнены на 115% - РИА Новости, 14.11.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:29 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/temrezov-1983816716.html
Темрезов: налоговые поступления в республиканский бюджет выполнены на 115%
Темрезов: налоговые поступления в республиканский бюджет выполнены на 115% - РИА Новости, 14.11.2024
Темрезов: налоговые поступления в республиканский бюджет выполнены на 115%
Показатели налоговых поступлений в бюджет Карачаево-Черкесской Республики выполнены на 115%, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:29
2024-11-14T18:29
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Показатели налоговых поступлений в бюджет Карачаево-Черкесской Республики выполнены на 115%, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. В четверг глава республики провел двустороннюю встречу с руководителем управления Федеральной налоговой службы по КЧР Расулом Текеевым. На встрече обсуждались предварительные итоги уходящего года и результаты работы по приоритетным направлениям совместной деятельности. Глава отметил, что по-прежнему важными остаются вопросы качества налогового администрирования, а также цифровизация работы налоговой службы. "В республике выстроено эффективное взаимодействие региональных органов государственной власти, налоговой службы и субъектов бизнеса, благодаря чему объем поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет КЧР растет. Так, с января по октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 30% - с учетом разовых поступлений. Показатели поступлений в республиканский бюджет выполнены на 115%", - написал Темрезов. Он отметил, что за счет дополнительных доходов решились многие социальные вопросы, в том числе касающиеся помощи семьям участников СВО, поддержки социально незащищенных граждан, семей с детьми, комплексного развития территорий. Губернатор региона также поблагодарил руководителя управления Федеральной налоговой службы по республике, а также его команду за проделанную работу. Темрезов заверил, что и в следующем году УФНС по региону темпов снижать не будет. "Вместе мы продолжим работать над созданием условий для прозрачного ведения бизнеса, упрощением процесса уплаты налогов как неотъемлемой части экономики республики и страны в целом", - заключил Темрезов.
https://ria.ru/20241113/kchr-1983589547.html
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Темрезов: налоговые поступления в республиканский бюджет выполнены на 115%

© Пресс-служба губернатора Ставропольского края | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Показатели налоговых поступлений в бюджет Карачаево-Черкесской Республики выполнены на 115%, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
В четверг глава республики провел двустороннюю встречу с руководителем управления Федеральной налоговой службы по КЧР Расулом Текеевым.
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На встрече обсуждались предварительные итоги уходящего года и результаты работы по приоритетным направлениям совместной деятельности. Глава отметил, что по-прежнему важными остаются вопросы качества налогового администрирования, а также цифровизация работы налоговой службы.
"В республике выстроено эффективное взаимодействие региональных органов государственной власти, налоговой службы и субъектов бизнеса, благодаря чему объем поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет КЧР растет. Так, с января по октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 30% - с учетом разовых поступлений. Показатели поступлений в республиканский бюджет выполнены на 115%", - написал Темрезов.
Он отметил, что за счет дополнительных доходов решились многие социальные вопросы, в том числе касающиеся помощи семьям участников СВО, поддержки социально незащищенных граждан, семей с детьми, комплексного развития территорий.
Губернатор региона также поблагодарил руководителя управления Федеральной налоговой службы по республике, а также его команду за проделанную работу. Темрезов заверил, что и в следующем году УФНС по региону темпов снижать не будет.
"Вместе мы продолжим работать над созданием условий для прозрачного ведения бизнеса, упрощением процесса уплаты налогов как неотъемлемой части экономики республики и страны в целом", - заключил Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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