https://ria.ru/20241114/temrezov-1983816716.html

Темрезов: налоговые поступления в республиканский бюджет выполнены на 115%

Темрезов: налоговые поступления в республиканский бюджет выполнены на 115% - РИА Новости, 14.11.2024

Темрезов: налоговые поступления в республиканский бюджет выполнены на 115%

Показатели налоговых поступлений в бюджет Карачаево-Черкесской Республики выполнены на 115%, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:29

2024-11-14T18:29

2024-11-14T18:29

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Показатели налоговых поступлений в бюджет Карачаево-Черкесской Республики выполнены на 115%, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. В четверг глава республики провел двустороннюю встречу с руководителем управления Федеральной налоговой службы по КЧР Расулом Текеевым. На встрече обсуждались предварительные итоги уходящего года и результаты работы по приоритетным направлениям совместной деятельности. Глава отметил, что по-прежнему важными остаются вопросы качества налогового администрирования, а также цифровизация работы налоговой службы. "В республике выстроено эффективное взаимодействие региональных органов государственной власти, налоговой службы и субъектов бизнеса, благодаря чему объем поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет КЧР растет. Так, с января по октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 30% - с учетом разовых поступлений. Показатели поступлений в республиканский бюджет выполнены на 115%", - написал Темрезов. Он отметил, что за счет дополнительных доходов решились многие социальные вопросы, в том числе касающиеся помощи семьям участников СВО, поддержки социально незащищенных граждан, семей с детьми, комплексного развития территорий. Губернатор региона также поблагодарил руководителя управления Федеральной налоговой службы по республике, а также его команду за проделанную работу. Темрезов заверил, что и в следующем году УФНС по региону темпов снижать не будет. "Вместе мы продолжим работать над созданием условий для прозрачного ведения бизнеса, упрощением процесса уплаты налогов как неотъемлемой части экономики республики и страны в целом", - заключил Темрезов.

https://ria.ru/20241113/kchr-1983589547.html

https://ria.ru/20241111/kchr-1983079304.html

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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)