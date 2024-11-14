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В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии - РИА Новости, 14.11.2024
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14:47 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/tatarstan-1983748113.html
В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии
В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии - РИА Новости, 14.11.2024
В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии
Верховный суд Татарстана приговорил местную жительницу Ильмиру Гарданову к 13 годам колонии за убийство семерых членов семьи, в том числе ее четверых детей,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:47
2024-11-14T14:47
происшествия
тукаевский район
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КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил местную жительницу Ильмиру Гарданову к 13 годам колонии за убийство семерых членов семьи, в том числе ее четверых детей, которые сгорели заживо в доме, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее присяжные заседатели признали Гарданову виновной в инкриминируемом деянии, но заслуживающей снисхождения. "Суд назначил Гардановой наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, в июне 2023 года в результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. Обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, было предъявлено 30-летней Гардановой. В ходе судебного следствия было установлено, что днем 18 июня 2023 года подсудимая, находясь по месту жительства в Саитово, Гарданова принесла домой заранее приготовленную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, затем подожгла. В доме находились мать, брат, муж и ее четверо - они спали. Дом сгорел, все семеро погибли.
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происшествия, тукаевский район
Происшествия, Тукаевский район
В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии

Жительнице Татарстана дали 13 лет колонии за убийство семерых членов семьи

© РИА Новости / Алексей ФилипповРешетка
Решетка - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил местную жительницу Ильмиру Гарданову к 13 годам колонии за убийство семерых членов семьи, в том числе ее четверых детей, которые сгорели заживо в доме, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее присяжные заседатели признали Гарданову виновной в инкриминируемом деянии, но заслуживающей снисхождения.
"Суд назначил Гардановой наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в июне 2023 года в результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. Обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, было предъявлено 30-летней Гардановой.
В ходе судебного следствия было установлено, что днем 18 июня 2023 года подсудимая, находясь по месту жительства в Саитово, Гарданова принесла домой заранее приготовленную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, затем подожгла. В доме находились мать, брат, муж и ее четверо - они спали. Дом сгорел, все семеро погибли.
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ПроисшествияТукаевский район
 
 
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