https://ria.ru/20241114/tatarstan-1983748113.html

В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии

В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии - РИА Новости, 14.11.2024

В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии

Верховный суд Татарстана приговорил местную жительницу Ильмиру Гарданову к 13 годам колонии за убийство семерых членов семьи, в том числе ее четверых детей,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:47

2024-11-14T14:47

2024-11-14T14:47

происшествия

тукаевский район

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КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил местную жительницу Ильмиру Гарданову к 13 годам колонии за убийство семерых членов семьи, в том числе ее четверых детей, которые сгорели заживо в доме, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее присяжные заседатели признали Гарданову виновной в инкриминируемом деянии, но заслуживающей снисхождения. "Суд назначил Гардановой наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, в июне 2023 года в результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016-2019 годов рождения. Обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, было предъявлено 30-летней Гардановой. В ходе судебного следствия было установлено, что днем 18 июня 2023 года подсудимая, находясь по месту жительства в Саитово, Гарданова принесла домой заранее приготовленную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, затем подожгла. В доме находились мать, брат, муж и ее четверо - они спали. Дом сгорел, все семеро погибли.

https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

тукаевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тукаевский район