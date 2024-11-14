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Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки - РИА Новости, 14.11.2024
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08:33 14.11.2024 (обновлено: 11:14 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/studenty-1983655545.html
Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки
Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки - РИА Новости, 14.11.2024
Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки
Россия выделит в 2025-2026 учебном году 4816 бюджетных мест для студентов из Африки в вузах РФ, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Кирилл Богомолов. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:33
2024-11-14T11:14
россия
африка
сочи
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общество
социальный навигатор
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СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Россия выделит в 2025-2026 учебном году 4816 бюджетных мест для студентов из Африки в вузах РФ, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Кирилл Богомолов."Квоты для стран Африки увеличиваются. В 2024-2025 учебном году суммарно было выделено 4746 бюджетных мест, а в 2025-2026 году выделено 4816 мест", - сказал Богомолов на полях первой министерской конференции форума партнерства Россия-Африка в Сочи.Он рассказал, что крупнейшими странами-бенефициарами квоты в регионе в 2024-2025 учебном году стали Египет, Алжир, Ангола, Чад, Мали, Конго, Нигерия, Замбия, Бенин, Гвинея, Зимбабве.Богомолов подчеркнул, что многие африканцы показывают хорошие результаты, обучаясь в России, но они должны развивать "внутренние институты" Африки."Сами страны говорят, что им важно, чтобы люди после учебы не просто оставались в России и искали там работу. Важно, чтобы они учились для Африки, для своей страны", - заключил он.Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241111/afrika-1983078489.html
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россия, африка, сочи, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Африка, Сочи, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки

Россия в 2025 году выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
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СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Россия выделит в 2025-2026 учебном году 4816 бюджетных мест для студентов из Африки в вузах РФ, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Кирилл Богомолов.
"Квоты для стран Африки увеличиваются. В 2024-2025 учебном году суммарно было выделено 4746 бюджетных мест, а в 2025-2026 году выделено 4816 мест", - сказал Богомолов на полях первой министерской конференции форума партнерства Россия-Африка в Сочи.
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Он рассказал, что крупнейшими странами-бенефициарами квоты в регионе в 2024-2025 учебном году стали Египет, Алжир, Ангола, Чад, Мали, Конго, Нигерия, Замбия, Бенин, Гвинея, Зимбабве.
Богомолов подчеркнул, что многие африканцы показывают хорошие результаты, обучаясь в России, но они должны развивать "внутренние институты" Африки.
"Сами страны говорят, что им важно, чтобы люди после учебы не просто оставались в России и искали там работу. Важно, чтобы они учились для Африки, для своей страны", - заключил он.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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РоссияАфрикаСочиФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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