https://ria.ru/20241114/studenty-1983655545.html

Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки

Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки - РИА Новости, 14.11.2024

Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки

Россия выделит в 2025-2026 учебном году 4816 бюджетных мест для студентов из Африки в вузах РФ, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Кирилл Богомолов. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:33

2024-11-14T08:33

2024-11-14T11:14

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африка

сочи

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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СИРИУС, 14 ноя - РИА Новости. Россия выделит в 2025-2026 учебном году 4816 бюджетных мест для студентов из Африки в вузах РФ, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Кирилл Богомолов."Квоты для стран Африки увеличиваются. В 2024-2025 учебном году суммарно было выделено 4746 бюджетных мест, а в 2025-2026 году выделено 4816 мест", - сказал Богомолов на полях первой министерской конференции форума партнерства Россия-Африка в Сочи.Он рассказал, что крупнейшими странами-бенефициарами квоты в регионе в 2024-2025 учебном году стали Египет, Алжир, Ангола, Чад, Мали, Конго, Нигерия, Замбия, Бенин, Гвинея, Зимбабве.Богомолов подчеркнул, что многие африканцы показывают хорошие результаты, обучаясь в России, но они должны развивать "внутренние институты" Африки."Сами страны говорят, что им важно, чтобы люди после учебы не просто оставались в России и искали там работу. Важно, чтобы они учились для Африки, для своей страны", - заключил он.Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241111/afrika-1983078489.html

https://ria.ru/20241111/kosmos-1983138314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, африка, сочи, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество, социальный навигатор, сн_образование