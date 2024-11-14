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СМИ: США могут ввести новые санкции против КНДР

СМИ: США могут ввести новые санкции против КНДР - РИА Новости, 14.11.2024

СМИ: США могут ввести новые санкции против КНДР

США, как ожидается, введут новые санкции в отношении КНДР до того, как американский президент Джо Байден покинет свой пост, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T06:51

2024-11-14T06:51

2024-11-14T06:51

россия

сша

украина

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США, как ожидается, введут новые санкции в отношении КНДР до того, как американский президент Джо Байден покинет свой пост, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США, как ожидается, введут новые санкции против КНДР перед тем, как Джо Байден покинет должность", - передает агентство. Согласно источникам агентства, западные страны беспокоятся, что сотрудничество между Россией и КНДР якобы может повлиять на баланс безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель утверждал, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области. При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях". В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, заявил, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации. Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте в конце октября заявлял, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также отмечал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Песков также обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям".

https://ria.ru/20241112/kndr-1983202451.html

https://ria.ru/20241106/kndr-1982127366.html

https://ria.ru/20241026/kndr-1980209966.html

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россия, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, в мире