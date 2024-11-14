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В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США

В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США - РИА Новости, 14.11.2024

В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США

В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с РФ "политической... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:40

2024-11-14T15:40

2024-11-14T15:51

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с РФ "политической ценой", которую якобы приходится платить Брюсселю за опору в прошлом на российские энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 ноября на пресс-конференции в Будапеште заявила, что хочет обсудить с победившим на выборах президента в США Дональдом Трампом увеличение закупок американского СПГ, чтобы заменить им поставки из РФ. Она также добавила, что газ из США обходится дешевле, а его поставки приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. "Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение. Очевидно, что продолжать опираться на российские энергетические поставки очень дорого с политической, стратегической и геостратегической точек зрения", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, цены на рынке падают и повышаются, но опора в прошлом на российские энергоресурсы в итоге "слишком дорого обошлась ЕС", где после обострения конфликта на Украине были зафиксированы рекордные цены на энергию. Ранее аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман пояснил РИА Новости, что европейские страны в ближайшие полтора-два года не смогут заменить российский сжиженный природный газ на американский, поскольку на рынке не будет достаточных дополнительных объемов. В РФ не раз ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20241109/spg-1982835734.html

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