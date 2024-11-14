В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США
В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о поставках СПГ из США политической ценой
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с РФ "политической ценой", которую якобы приходится платить Брюсселю за опору в прошлом на российские энергоресурсы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 ноября на пресс-конференции в Будапеште заявила, что хочет обсудить с победившим на выборах президента в США Дональдом Трампом увеличение закупок американского СПГ, чтобы заменить им поставки из РФ. Она также добавила, что газ из США обходится дешевле, а его поставки приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.
"Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение. Очевидно, что продолжать опираться на российские энергетические поставки очень дорого с политической, стратегической и геостратегической точек зрения", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
По его словам, цены на рынке падают и повышаются, но опора в прошлом на российские энергоресурсы в итоге "слишком дорого обошлась ЕС", где после обострения конфликта на Украине были зафиксированы рекордные цены на энергию.
Ранее аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман пояснил РИА Новости, что европейские страны в ближайшие полтора-два года не смогут заменить российский сжиженный природный газ на американский, поскольку на рынке не будет достаточных дополнительных объемов.
В РФ не раз ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.