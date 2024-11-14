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В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США - РИА Новости, 14.11.2024
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15:40 14.11.2024 (обновлено: 15:51 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/spg-1983759994.html
В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США
В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США - РИА Новости, 14.11.2024
В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США
В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с РФ "политической... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:40
2024-11-14T15:51
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с РФ "политической ценой", которую якобы приходится платить Брюсселю за опору в прошлом на российские энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 ноября на пресс-конференции в Будапеште заявила, что хочет обсудить с победившим на выборах президента в США Дональдом Трампом увеличение закупок американского СПГ, чтобы заменить им поставки из РФ. Она также добавила, что газ из США обходится дешевле, а его поставки приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. "Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение. Очевидно, что продолжать опираться на российские энергетические поставки очень дорого с политической, стратегической и геостратегической точек зрения", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, цены на рынке падают и повышаются, но опора в прошлом на российские энергоресурсы в итоге "слишком дорого обошлась ЕС", где после обострения конфликта на Украине были зафиксированы рекордные цены на энергию. Ранее аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман пояснил РИА Новости, что европейские страны в ближайшие полтора-два года не смогут заменить российский сжиженный природный газ на американский, поскольку на рынке не будет достаточных дополнительных объемов. В РФ не раз ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20241109/spg-1982835734.html
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россия, москва, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, эрик мамер, еврокомиссия, в мире, экономика, сша
Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Эрик Мамер, Еврокомиссия, В мире, Экономика, США
В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о более дешевых поставках газа из США

В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о поставках СПГ из США политической ценой

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. В Еврокомиссии объяснили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о "более дешевых" поставках сжиженного природного газа из США по сравнению с РФ "политической ценой", которую якобы приходится платить Брюсселю за опору в прошлом на российские энергоресурсы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 ноября на пресс-конференции в Будапеште заявила, что хочет обсудить с победившим на выборах президента в США Дональдом Трампом увеличение закупок американского СПГ, чтобы заменить им поставки из РФ. Она также добавила, что газ из США обходится дешевле, а его поставки приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Захарова отреагировала на слова фон дер Ляйен о российском СПГ
9 ноября, 16:08
"Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение. Очевидно, что продолжать опираться на российские энергетические поставки очень дорого с политической, стратегической и геостратегической точек зрения", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
По его словам, цены на рынке падают и повышаются, но опора в прошлом на российские энергоресурсы в итоге "слишком дорого обошлась ЕС", где после обострения конфликта на Украине были зафиксированы рекордные цены на энергию.
Ранее аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман пояснил РИА Новости, что европейские страны в ближайшие полтора-два года не смогут заменить российский сжиженный природный газ на американский, поскольку на рынке не будет достаточных дополнительных объемов.
В РФ не раз ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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Покупателям СПГ из США придется просить газ у России, заявил Вучич
12 ноября, 17:31
 
РоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЭрик МамерЕврокомиссияВ миреЭкономикаСША
 
 
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