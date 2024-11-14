https://ria.ru/20241114/sotsset-1983796763.html
Пользователи соцсети Х переходят в Bluesky, пишут СМИ
Пользователи соцсети Х переходят в Bluesky, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2024
Пользователи соцсети Х переходят в Bluesky, пишут СМИ
Пользователи принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску соцсети Х активно переходят на платформу Bluesky, поскольку Маск участвовал в кампании... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:25
2024-11-14T17:25
2024-11-14T17:25
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пользователи принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску соцсети Х активно переходят на платформу Bluesky, поскольку Маск участвовал в кампании победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа и получил должность в его администрации, пишет издание Washington Post. Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии. "После того, как владелец соцсети X Илон Маск помог избранному президенту Дональду Трампу успешно баллотироваться на высший государственный пост в стране, некоторые пользователи социальной сети переходят на другие варианты... Платформа Bluesky за последнюю неделю заметила всплеск интереса в США, поскольку некоторые избиратели учитывают участие Маска в кампании Трампа и его официальную роль в предстоящей администрации избранного президента", - говорится в сообщении. Как пишет издание, в Bluesky пользователи могут создавать собственные алгоритмы и делиться ими с другими, а не пользоваться одним меняющимся "на усмотрение руководителя" алгоритмом. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, за неделю после выборов в США социальная сеть Bluesky привлекла один миллион новых пользователей, поскольку некоторые пользователи соцсети X "ищут альтернативную платформу" для публикации своих мыслей и общения с людьми в интернете. Интернет-платформа Bluesky была создана в 2019 году одним из соучредителей и бывшим гендиректором Twitter Джеком Дорси. В среду газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила о прекращении публикации своих материалов в X. Газета сообщала, что на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма. Илон Маск в ответ заявил, что Guardian - гнусная пропагандистская машина. Позднее одна из самых читаемых испанских газет Vanguardia объявила о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей Маску социальной сети X. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html
https://ria.ru/20240718/mask-1960398513.html
https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, twitter, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Twitter, Выборы президента США — 2024
Пользователи соцсети Х переходят в Bluesky, пишут СМИ
WP: пользователи соцсети X переходят в Bluesky из-за участия Маска в Трампа
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Пользователи принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску соцсети Х активно переходят на платформу Bluesky, поскольку Маск участвовал в кампании победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа и получил должность в его администрации, пишет издание Washington Post
.
Ранее Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами
возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами всё более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики. Ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
"После того, как владелец соцсети X Илон Маск помог избранному президенту Дональду Трампу успешно баллотироваться на высший государственный пост в стране, некоторые пользователи социальной сети переходят на другие варианты... Платформа Bluesky за последнюю неделю заметила всплеск интереса в США, поскольку некоторые избиратели учитывают участие Маска в кампании Трампа и его официальную роль в предстоящей администрации избранного президента", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, в Bluesky пользователи могут создавать собственные алгоритмы и делиться ими с другими, а не пользоваться одним меняющимся "на усмотрение руководителя" алгоритмом.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, за неделю после выборов в США социальная сеть Bluesky привлекла один миллион новых пользователей, поскольку некоторые пользователи соцсети X "ищут альтернативную платформу" для публикации своих мыслей и общения с людьми в интернете.
Интернет-платформа Bluesky была создана в 2019 году одним из соучредителей и бывшим гендиректором Twitter Джеком Дорси
.
В среду газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила о прекращении публикации своих материалов в X. Газета сообщала, что на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма. Илон Маск в ответ заявил, что Guardian - гнусная пропагандистская машина. Позднее одна из самых читаемых испанских газет Vanguardia объявила о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей Маску социальной сети X.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.