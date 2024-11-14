https://ria.ru/20241114/shojgu-1983741484.html

Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024

Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024 - РИА Новости, 14.11.2024

Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:22

2024-11-14T14:22

2024-11-14T14:27

безопасность

россия

китай

чжухай

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983741758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c30485d08fd0e3559519e97c9160bde.jpg

ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского производства. В частности, на стенде Китайской северной индустриальной корпорации "Норинко" ему продемонстрировали танк VT4, несколько колесных систем РЭБ и самоходную гаубицу PLC155/52(SH15). Китайская южная промышленная группа (CSGC) показала секретарю Совбеза России ЗРК ближнего действия, автомобильную систему СВЧ противодействия БПЛА и несколько систем роевого запуска барражирующих боеприпасов CS/UR5 на базе колесной платформы Mengshi. Кроме того, Шойгу были продемонстрированы несколько видов легких багги. Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухай. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.

https://ria.ru/20241113/shoygu-1983426945.html

https://ria.ru/20241112/shojgu-1983218367.html

россия

китай

чжухай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, китай, чжухай, сергей шойгу