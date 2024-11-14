https://ria.ru/20241114/shojgu-1983741484.html
Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024
Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024 - РИА Новости, 14.11.2024
Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:22
2024-11-14T14:22
2024-11-14T14:27
безопасность
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чжухай
сергей шойгу
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ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского производства. В частности, на стенде Китайской северной индустриальной корпорации "Норинко" ему продемонстрировали танк VT4, несколько колесных систем РЭБ и самоходную гаубицу PLC155/52(SH15). Китайская южная промышленная группа (CSGC) показала секретарю Совбеза России ЗРК ближнего действия, автомобильную систему СВЧ противодействия БПЛА и несколько систем роевого запуска барражирующих боеприпасов CS/UR5 на базе колесной платформы Mengshi. Кроме того, Шойгу были продемонстрированы несколько видов легких багги. Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухай. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.
https://ria.ru/20241113/shoygu-1983426945.html
https://ria.ru/20241112/shojgu-1983218367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, китай, чжухай, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Китай, Чжухай, Сергей Шойгу
Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024
Шойгу на Airshow China-2024 осмотрел танки, системы РЭБ и легкие багги
ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского производства.
В частности, на стенде Китайской северной индустриальной корпорации "Норинко" ему продемонстрировали танк VT4, несколько колесных систем РЭБ и самоходную гаубицу PLC155/52(SH15).
Китайская южная промышленная группа (CSGC) показала секретарю Совбеза России ЗРК ближнего действия, автомобильную систему СВЧ противодействия БПЛА и несколько систем роевого запуска барражирующих боеприпасов CS/UR5 на базе колесной платформы Mengshi.
Кроме того, Шойгу были продемонстрированы несколько видов легких багги.
Крупнейший в КНР
международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухай
. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.