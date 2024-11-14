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Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024 - РИА Новости, 14.11.2024
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14:22 14.11.2024 (обновлено: 14:27 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/shojgu-1983741484.html
Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024
Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024 - РИА Новости, 14.11.2024
Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:22
2024-11-14T14:27
безопасность
россия
китай
чжухай
сергей шойгу
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ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского производства. В частности, на стенде Китайской северной индустриальной корпорации "Норинко" ему продемонстрировали танк VT4, несколько колесных систем РЭБ и самоходную гаубицу PLC155/52(SH15). Китайская южная промышленная группа (CSGC) показала секретарю Совбеза России ЗРК ближнего действия, автомобильную систему СВЧ противодействия БПЛА и несколько систем роевого запуска барражирующих боеприпасов CS/UR5 на базе колесной платформы Mengshi. Кроме того, Шойгу были продемонстрированы несколько видов легких багги. Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухай. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.
https://ria.ru/20241113/shoygu-1983426945.html
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россия
китай
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безопасность, россия, китай, чжухай, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Китай, Чжухай, Сергей Шойгу
Шойгу посетил авиасалон Airshow China-2024

Шойгу на Airshow China-2024 осмотрел танки, системы РЭБ и легкие багги

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун
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ЧЖУХАЙ (Китай), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне Airshow China-2024 осмотрел танки, системы радиоэлектронной борьбы, самоходные гаубицы и легкие багги китайского производства.
В частности, на стенде Китайской северной индустриальной корпорации "Норинко" ему продемонстрировали танк VT4, несколько колесных систем РЭБ и самоходную гаубицу PLC155/52(SH15).
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин во время встречи в Пекине. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Шойгу подчеркнул настрой России на кооперацию с Китаем в сфере безопасности
13 ноября, 07:39
Китайская южная промышленная группа (CSGC) показала секретарю Совбеза России ЗРК ближнего действия, автомобильную систему СВЧ противодействия БПЛА и несколько систем роевого запуска барражирующих боеприпасов CS/UR5 на базе колесной платформы Mengshi.
Кроме того, Шойгу были продемонстрированы несколько видов легких багги.
Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухай. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Шойгу назвал партнерство России и Китая образцом сотрудничества
12 ноября, 08:41
 
БезопасностьРоссияКитайЧжухайСергей Шойгу
 
 
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