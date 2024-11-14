https://ria.ru/20241114/shojgu-1983665024.html
Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО
Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2024
Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне в китайском Чжухае заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя зарекомендовал в зоне... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:43
2024-11-14T09:43
2024-11-14T11:34
безопасность
россия
сергей шойгу
су-57
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ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне в китайском Чжухае заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя зарекомендовал в зоне специальной военной операции. "Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо", - сказал Шойгу в беседе с летчиком-испытателем. В августе 2023 года на форуме "Армия" Шойгу, тогда – министру обороны, рассказали об эффективном применении истребителей Су-57 в зоне СВО. Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность. Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.
https://ria.ru/20241114/oruzhie-1983642125.html
https://ria.ru/20241108/f-15-1982629381.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, су-57
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Су-57
Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО
Шойгу: Су-57 отлично себя зарекомендовал в зоне спецоперации
ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне в китайском Чжухае заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя зарекомендовал в зоне специальной военной операции.
"Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо", - сказал Шойгу
в беседе с летчиком-испытателем.
В августе 2023 года на форуме "Армия" Шойгу, тогда – министру обороны, рассказали об эффективном применении истребителей Су-57
в зоне СВО.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.