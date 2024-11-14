https://ria.ru/20241114/shojgu-1983665024.html

Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО

Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2024

Шойгу оценил опыт применения Су-57 в зоне СВО

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне в китайском Чжухае заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя зарекомендовал в зоне... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:43

2024-11-14T09:43

2024-11-14T11:34

безопасность

россия

сергей шойгу

су-57

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983695393_0:147:3079:1879_1920x0_80_0_0_1cbbff3a28b2f4c0831e39f5c9cd74f1.jpg

ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне в китайском Чжухае заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя зарекомендовал в зоне специальной военной операции. "Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо", - сказал Шойгу в беседе с летчиком-испытателем. В августе 2023 года на форуме "Армия" Шойгу, тогда – министру обороны, рассказали об эффективном применении истребителей Су-57 в зоне СВО. Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность. Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.

https://ria.ru/20241114/oruzhie-1983642125.html

https://ria.ru/20241108/f-15-1982629381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу, су-57