https://ria.ru/20241114/pushilin-1983836604.html

Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях

Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях - РИА Новости, 14.11.2024

Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях

Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:00

2024-11-14T20:00

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях. "Вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" детям региона за проявленную в экстремальных ситуациях смелость", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Глава региона рассказал о мужественных поступках детей: 14-летний Павел Кошелев спас тонущего 9-летнего ребенка, 16-летние Александр Потапов и Артем Загорулько предотвратили ограбление магазина, остановив вооруженного ножом человека и вступив с ним в опасную схватку, и 16-летняя Кристина Селюта и 9-летний Богдан Любченко оказали помощь пожилому человеку в предынфарктном состоянии. "Поблагодарил родителей за воспитание таких смелых сыновей и дочерей. Горжусь!" - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20241113/dnr-1983520690.html

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общество, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, совет федерации рф