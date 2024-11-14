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Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях - РИА Новости, 14.11.2024
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20:00 14.11.2024 (обновлено: 20:11 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/pushilin-1983836604.html
Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях
Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях - РИА Новости, 14.11.2024
Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях
Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:00
2024-11-14T20:11
общество
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
совет федерации рф
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях. "Вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" детям региона за проявленную в экстремальных ситуациях смелость", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Глава региона рассказал о мужественных поступках детей: 14-летний Павел Кошелев спас тонущего 9-летнего ребенка, 16-летние Александр Потапов и Артем Загорулько предотвратили ограбление магазина, остановив вооруженного ножом человека и вступив с ним в опасную схватку, и 16-летняя Кристина Селюта и 9-летний Богдан Любченко оказали помощь пожилому человеку в предынфарктном состоянии. "Поблагодарил родителей за воспитание таких смелых сыновей и дочерей. Горжусь!" - добавил Пушилин.
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общество, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, совет федерации рф
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Совет Федерации РФ
Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях

Пушилин вручил памятные медали Совфеда пяти подросткам за проявленную смелость

© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях
Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ За проявленное мужество пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Пушилин Д.В./Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях.
"Вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" детям региона за проявленную в экстремальных ситуациях смелость", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Глава региона рассказал о мужественных поступках детей: 14-летний Павел Кошелев спас тонущего 9-летнего ребенка, 16-летние Александр Потапов и Артем Загорулько предотвратили ограбление магазина, остановив вооруженного ножом человека и вступив с ним в опасную схватку, и 16-летняя Кристина Селюта и 9-летний Богдан Любченко оказали помощь пожилому человеку в предынфарктном состоянии.
"Поблагодарил родителей за воспитание таких смелых сыновей и дочерей. Горжусь!" - добавил Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передали медикам Волновахского района ДНР награды от российского президента Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСовет Федерации РФ
 
 
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