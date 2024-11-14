Пушилин вручил пяти подросткам медали за мужество в экстренных ситуациях
Пушилин вручил памятные медали Совфеда пяти подросткам за проявленную смелость
© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях
Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" пяти подросткам за проявленную смелость в экстремальных ситуациях.
"Вручил памятные медали Совета Федерации Федерального собрания РФ "За проявленное мужество" детям региона за проявленную в экстремальных ситуациях смелость", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Глава региона рассказал о мужественных поступках детей: 14-летний Павел Кошелев спас тонущего 9-летнего ребенка, 16-летние Александр Потапов и Артем Загорулько предотвратили ограбление магазина, остановив вооруженного ножом человека и вступив с ним в опасную схватку, и 16-летняя Кристина Селюта и 9-летний Богдан Любченко оказали помощь пожилому человеку в предынфарктном состоянии.
"Поблагодарил родителей за воспитание таких смелых сыновей и дочерей. Горжусь!" - добавил Пушилин.
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