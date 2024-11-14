https://ria.ru/20241114/proekty-1983753173.html
Портфель проектов "Татнефти" с партнерами из Китая составляет $4,5 млрд
Портфель проектов "Татнефти" с партнерами из Китая составляет $4,5 млрд - РИА Новости, 14.11.2024
Портфель проектов "Татнефти" с партнерами из Китая составляет $4,5 млрд
"Татнефть" реализует с китайскими партнерами ряд проектов в нефтегазохимии и нефтепереработке, общий объем сотрудничества составляет порядка 4,5 миллиарда... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:12
2024-11-14T15:12
2024-11-14T15:12
форум "россия-китай 2024" казань
китай
россия
казань
наиль маганов
татнефть
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КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. "Татнефть" реализует с китайскими партнерами ряд проектов в нефтегазохимии и нефтепереработке, общий объем сотрудничества составляет порядка 4,5 миллиарда долларов и в дальнейшем может вырасти, заявил генеральный директор компании Наиль Маганов. "Мы реализуем вместе с китайскими товарищами несколько проектов в нефтегазохимии, реализуем проекты в нефтепереработке. Достаточно сказать, чтобы оценить объем, что сегодня портфель проектов у нас где-то около 4,5 миллиарда долларов", - сказал Маганов в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". При этом он подчеркнул, что "Татнефть" ведет переговоры с китайскими партнерами о расширении сотрудничества. "Мы понимаем, что практически по каждому из наших направлений возможна коллаборация", - заявил Маганов, добавив, что компания всегда открыта для взаимовыгодного партнерства. Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В программе форума - более 70 сессий по таким направлениям как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура. На площадке мероприятия организована выставка Russia China Expo, где представлены китайские провинции, корпорации и российские регионы и предприятия. Культурная программа насчитывает более 30 уникальных мероприятий.
https://ria.ru/20241114/kazan-1983692372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, казань, наиль маганов, татнефть
Форум "Россия-Китай 2024" Казань, Китай, Россия, Казань, Наиль Маганов, Татнефть
КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. "Татнефть" реализует с китайскими партнерами ряд проектов в нефтегазохимии и нефтепереработке, общий объем сотрудничества составляет порядка 4,5 миллиарда долларов и в дальнейшем может вырасти, заявил генеральный директор компании Наиль Маганов.
"Мы реализуем вместе с китайскими товарищами несколько проектов в нефтегазохимии, реализуем проекты в нефтепереработке. Достаточно сказать, чтобы оценить объем, что сегодня портфель проектов у нас где-то около 4,5 миллиарда долларов", - сказал Маганов в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
При этом он подчеркнул, что "Татнефть" ведет переговоры с китайскими партнерами о расширении сотрудничества. "Мы понимаем, что практически по каждому из наших направлений возможна коллаборация", - заявил Маганов, добавив, что компания всегда открыта для взаимовыгодного партнерства.
Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани
13-15 ноября. В программе форума - более 70 сессий по таким направлениям как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура. На площадке мероприятия организована выставка Russia China Expo, где представлены китайские провинции, корпорации и российские регионы и предприятия. Культурная программа насчитывает более 30 уникальных мероприятий.