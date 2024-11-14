https://ria.ru/20241114/patrushev-1983700160.html

Патрушеву показали строящийся док для завода "Северная верфь"

Патрушеву показали строящийся док для завода "Северная верфь" - РИА Новости, 14.11.2024

Патрушеву показали строящийся док для завода "Северная верфь"

Строящийся плавучий док грузоподъемностью 25 тысяч тонн для завода "Северная верфь" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) показали помощнику президента РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:55

2024-11-14T11:55

2024-11-14T11:55

экономика

россия

каспийское море

николай патрушев

владимир жириновский

северная верфь

объединенная судостроительная корпорация

красные баррикады

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АСТРАХАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Строящийся плавучий док грузоподъемностью 25 тысяч тонн для завода "Северная верфь" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) показали помощнику президента РФ, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву на Астраханском судостроительном производственном объединении Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС), Патрушев также осмотрел строящийся круизный лайнер "Владимир Жириновский". Гендиректор предприятия Сергей Карачков рассказал, что изготовление модулей дока распределено по трем верфям Южного центра - СПО, "Красные Баррикады" и "Лотос". "Это позволяет сократить время строительства объекта, задействовать мощности нескольких предприятий, а также равномерно распределить загрузку. На данном этапе обработано порядка 9 тысяч тонн металла. Сформировано несколько блоков с готовностью более 90%. Летом 2025 года планируется отправка готовых модулей в Северную столицу для окончательного формирования плавдока и его испытаний", - рассказал Карачков. Он добавил, что по такому же принципу - параллельно на двух заводах - строятся первые в России универсальные сухогрузы-контейнеровозы проекта 00108. Круизное судно "Владимир Жириновский" рассчитано на 300 пассажиров и, согласно требованию заказчика - Московского речного пароходства - должно быть способно ходить не только по Волге, Черному, Азовскому и Каспийскому морям, но также и Красному, и Средиземному. Судно способно выдерживать волнения высотой 3,5 метра. На астраханских верфях также началось серийное производство земснарядов российского проекта, а два технических судна с завода "Лотос" уже готовятся к вводу в эксплуатацию. Патрушев и Карачков обсудили на встрече вопросы модернизации производства. Гендиректор ЮЦСС отчитался о разработке и передаче на согласование инвестпрограммы развития производственных мощностей астраханских верфей.

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983152307.html

https://ria.ru/20240830/patrushev-1969424415.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, каспийское море, николай патрушев, владимир жириновский, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация, красные баррикады