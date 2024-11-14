https://ria.ru/20241114/odessa-1983853916.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 14.11.2024

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Одесса на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T23:00

2024-11-14T23:00

2024-11-14T23:00

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Одесса на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 22.41 мск, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241114/kharkov-1983645227.html

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в мире, украина, россия, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины