https://ria.ru/20241114/odessa-1983853916.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 14.11.2024
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Одесса на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:00
2024-11-14T23:00
2024-11-14T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
одесса
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Одесса на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 22.41 мск, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241114/kharkov-1983645227.html
украина
россия
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы
"Зеркало недели": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы