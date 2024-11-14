https://ria.ru/20241114/moloko-1983829901.html
Производители вернули цены на молоко на прежний уровень
Производители вернули цены на молоко на прежний уровень - РИА Новости, 14.11.2024
Производители вернули цены на молоко на прежний уровень
Производители молочной продукции вернули цены на прежний уровень до завершения проверки, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:23
2024-11-14T19:23
2024-11-14T20:07
экономика
россия
игорь краснов
вимм-билль-данн
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Производители молочной продукции вернули цены на прежний уровень до завершения проверки, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры. "Установлено, что данные решения (о повышении цен на молоко. — Прим. ред.) приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. До завершения проверки переработчики продукции АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня", — подчеркнули в ведомстве.Отмечается, что надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников.Проверка цен проходит с привлечением Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и Минпромторга.Во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями.
https://ria.ru/20240930/bliny-1967262495.html
https://ria.ru/20241113/maslo--1983607175.html
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экономика, россия, игорь краснов, вимм-билль-данн, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Игорь Краснов, Вимм-Билль-Данн, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Производители вернули цены на молоко на прежний уровень
Производители вернули цены на молоко на прежний уровень до завершения проверки