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В российских вузах могут объединить факультеты журналистики и филологии - РИА Новости, 14.11.2024
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14:07 14.11.2024 (обновлено: 16:20 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/minobrnauki-1983738046.html
В российских вузах могут объединить факультеты журналистики и филологии
В российских вузах могут объединить факультеты журналистики и филологии - РИА Новости, 14.11.2024
В российских вузах могут объединить факультеты журналистики и филологии
Минобрнауки обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах, с 2026 года планируется сформировать новую систему... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:07
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минобрнауки обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах, с 2026 года планируется сформировать новую систему журналистского образования в России, заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев во время выступления на заседании комитета Госдумы по информационной политике. "Предложение, которое прозвучало, и филологами оно поддерживается – соединить более близкие направления. Мы понимаем, что филология – это более фундаментальное, классическое направление, и есть же прикладные направления, связанные с медиакоммуникациями", - сказал Афанасьев. "С 2026 года мы будем формировать принципиально новую систему журналистского образования. В такой-то группе, с кем объединяетесь. Скажем, для научных направлений – потому что не существует отдельных журналистских наук, журналисты в основном начинают с филологического образования", - уточнил он. Идея объединять направления возникла по поручению президента, согласно которому перед сферой образования стоит задача укрупнения направлений подготовки и специальностей, сокращение количества групп. Замминистра добавил, что этот шаг соответствует современным реалиям – сегодня "стираются грани между разными узкими направлениями". Афанасьев также озвучил данные, согласно которым на сегодняшний день в России более 30 тысяч студентов, которые обучаются по направлениям "Журналистика", и более 7 тысяч из них учатся на бюджете. Программы по журналистике есть в 26 головных вузах и в семи филиалах.
https://ria.ru/20241026/rosobrnadzor-1980209804.html
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общество, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
В российских вузах могут объединить факультеты журналистики и филологии

Минобрнауки обсуждает возможность объединения журналистики и филологии в вузах

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минобрнауки обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах, с 2026 года планируется сформировать новую систему журналистского образования в России, заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев во время выступления на заседании комитета Госдумы по информационной политике.
"Предложение, которое прозвучало, и филологами оно поддерживается – соединить более близкие направления. Мы понимаем, что филология – это более фундаментальное, классическое направление, и есть же прикладные направления, связанные с медиакоммуникациями", - сказал Афанасьев.
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"С 2026 года мы будем формировать принципиально новую систему журналистского образования. В такой-то группе, с кем объединяетесь. Скажем, для научных направлений – потому что не существует отдельных журналистских наук, журналисты в основном начинают с филологического образования", - уточнил он.
Идея объединять направления возникла по поручению президента, согласно которому перед сферой образования стоит задача укрупнения направлений подготовки и специальностей, сокращение количества групп. Замминистра добавил, что этот шаг соответствует современным реалиям – сегодня "стираются грани между разными узкими направлениями".
Афанасьев также озвучил данные, согласно которым на сегодняшний день в России более 30 тысяч студентов, которые обучаются по направлениям "Журналистика", и более 7 тысяч из них учатся на бюджете. Программы по журналистике есть в 26 головных вузах и в семи филиалах.
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