https://ria.ru/20241114/migranty-1983817693.html

В Петербурге в ходе рейда проверили более 200 мигрантов

В Петербурге в ходе рейда проверили более 200 мигрантов - РИА Новости, 14.11.2024

В Петербурге в ходе рейда проверили более 200 мигрантов

Более 200 человек проверили в ходе рейда на территории Апраксиного двора в Петербурге, из них 30 мигрантов оказались нарушителями, 41 человеку вручены повестки... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:34

2024-11-14T18:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Более 200 человек проверили в ходе рейда на территории Апраксиного двора в Петербурге, из них 30 мигрантов оказались нарушителями, 41 человеку вручены повестки в военкомат, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Следователями и силовыми структурами было проверено более 200 граждан, в том числе иностранных, из них выявлено более 30 человек, нарушивших миграционное законодательство", - сообщает пресс-служба. Три иностранных гражданина также задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) и 327 УК РФ (подделка документов). Кроме того, сотрудниками военкомата вручена 41 повестка натурализованным гражданам России, это те иностранцы, которые получили российское гражданство. Также сотрудники ГАИ проверили 165 транспортных средств на Апраксином дворе, в том числе в отношении восьми собственников автомобилей составлены протоколы об административных правонарушениях. По результатам рейда иностранные граждане будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В ГСУСК по Петербургу добавили, что в ходе проведения рейда задержан один иностранный гражданин по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), который предложил сотруднику полиции взятку в размере 1 тысячи рублей за непривлечение его к административной ответственности.

https://ria.ru/20241005/peterburg-1976565345.html

https://ria.ru/20240327/podozrevaemye-1936216184.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф