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Вакантный мандат передали экс-губернатору Ростовской области - РИА Новости, 14.11.2024
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16:19 14.11.2024 (обновлено: 16:30 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/mandat-1983771427.html
Вакантный мандат передали экс-губернатору Ростовской области
Вакантный мандат передали экс-губернатору Ростовской области - РИА Новости, 14.11.2024
Вакантный мандат передали экс-губернатору Ростовской области
Избирательная комиссия Ростовской области сообщила, что в четверг приняла решение передать вакантный мандат в законодательном собрании региона бывшему... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:19
2024-11-14T16:30
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия Ростовской области сообщила, что в четверг приняла решение передать вакантный мандат в законодательном собрании региона бывшему губернатору области Василию Голубеву."Вакантный депутатский мандат в донском парламенте передан Василию Голубеву. Соответствующее решение принято сегодня, 14 ноября, на 98-м заседании избирательной комиссии Ростовской области", - говорится в сообщении облизбиркома.Уточняется, что Голубев - первый номер общеобластной части областного списка кандидатов, выдвинутого ростовским региональным отделением партии "Единая Россия". Мандат передан в связи с досрочным прекращением полномочий депутата законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва Николая Беляева, а также с учетом решения президиума регионального политсовета регионального отделения "Единой России", отметили в облизбиркоме.Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал указ об отставке губернатора Ростовской области Голубева по собственному желанию. 12 ноября на внеочередном заседании законодательного собрания области были досрочно прекращены полномочия депутата Николая Беляева на основании его заявления.В тот же день президиум ростовского регионального политсовета "Единой России" принял решение о передаче вакантного мандата в парламенте региона члену высшего совета партии Голубеву. Президиум генерального совета партии согласовал данное предложение.Ранее источник в верхней палате парламента также сообщил агентству, что сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября. В то же время в СМИ появилась информация о том, что вакантное место может занять экс-глава Ростовской области Голубев.
https://ria.ru/20241011/mandat-1977629639.html
https://ria.ru/20241104/golubev-1981844737.html
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политика, ростовская область, россия, василий голубев, николай беляев, владимир путин, единая россия, совет федерации рф
Политика, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, Николай Беляев, Владимир Путин, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Вакантный мандат передали экс-губернатору Ростовской области

Избирком в Ростовской области передал вакантный мандат экс-губернатору Голубеву

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиВасилий Голубев
Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Избирательная комиссия Ростовской области сообщила, что в четверг приняла решение передать вакантный мандат в законодательном собрании региона бывшему губернатору области Василию Голубеву.
"Вакантный депутатский мандат в донском парламенте передан Василию Голубеву. Соответствующее решение принято сегодня, 14 ноября, на 98-м заседании избирательной комиссии Ростовской области", - говорится в сообщении облизбиркома.
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Уточняется, что Голубев - первый номер общеобластной части областного списка кандидатов, выдвинутого ростовским региональным отделением партии "Единая Россия". Мандат передан в связи с досрочным прекращением полномочий депутата законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва Николая Беляева, а также с учетом решения президиума регионального политсовета регионального отделения "Единой России", отметили в облизбиркоме.
Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал указ об отставке губернатора Ростовской области Голубева по собственному желанию. 12 ноября на внеочередном заседании законодательного собрания области были досрочно прекращены полномочия депутата Николая Беляева на основании его заявления.
В тот же день президиум ростовского регионального политсовета "Единой России" принял решение о передаче вакантного мандата в парламенте региона члену высшего совета партии Голубеву. Президиум генерального совета партии согласовал данное предложение.
Ранее источник в верхней палате парламента также сообщил агентству, что сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября. В то же время в СМИ появилась информация о том, что вакантное место может занять экс-глава Ростовской области Голубев.
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