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В Москве рассчитывают на добросовестность экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 14.11.2024
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16:33 14.11.2024 (обновлено: 16:54 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/magate-1983775553.html
В Москве рассчитывают на добросовестность экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
В Москве рассчитывают на добросовестность экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве рассчитывают на добросовестность экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о сроках пребывания на Запорожской АЭС экспертов агентства выходят за рамки его полномочий, возмутительно, что в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:33
2024-11-14T16:54
магатэ
россия
москва
рафаэль гросси
запорожская аэс
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о сроках пребывания на Запорожской АЭС экспертов агентства выходят за рамки его полномочий, возмутительно, что в его подаче секретариат МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС, заявили в МИД России.Отмечается, что 13 ноября гендиректор МАГАТЭ Гросси в интервью немецкому информационному агентству позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей секретариата агентства на Запорожской АЭС, являющейся российским ядерным энергетическим объектом, в частности, он заявил, что данные эксперты будут находиться на станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта."Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции", - заключили в МИД РФ.
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магатэ, россия, москва, рафаэль гросси, запорожская аэс
МАГАТЭ, Россия, Москва, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
В Москве рассчитывают на добросовестность экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД прокомментировал заявления о сроках пребывания экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о сроках пребывания на Запорожской АЭС экспертов агентства выходят за рамки его полномочий, возмутительно, что в его подаче секретариат МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС, заявили в МИД России.
Отмечается, что 13 ноября гендиректор МАГАТЭ Гросси в интервью немецкому информационному агентству позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей секретариата агентства на Запорожской АЭС, являющейся российским ядерным энергетическим объектом, в частности, он заявил, что данные эксперты будут находиться на станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.
"Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции", - заключили в МИД РФ.
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС
7 ноября, 14:15
 
МАГАТЭРоссияМоскваРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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